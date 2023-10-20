Как в Астане отметят День Республики

В Астане в преддверии Дня Республики планируется проведение свыше 200 праздничных мероприятий: культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 октября 2023 года рассказал руководитель Управления внутренней политики города Нурдаулет Альмуханов.

По его словам, запланировано проведение праздничных концертов, автопробегов, выставок, экскурсий для детей по знаковым объектам, круглых столов, турниров по национальным видам спорта, раздач продуктовых корзин социально уязвимым слоям населения и многих других мероприятий.

Мероприятия пройдут как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территории жилых массивов, в организациях образования. Ко Дню Республики запланировано проведение ряда крупных спортивных мероприятий, в числе которых:

21-22 октября – Чемпионат РК по конкуру,

с 23 октября по 6 ноября – Чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров.

Вход для зрителей на спортивные соревнования свободный.

Руководитель отдела культуры и развития искусства Управления культуры города Акерке Жуманбаева рассказала о запланированных культурных мероприятиях в столице:

23 октября театральный сезон открывает столичный Русский театр драмы им. М. Горького с показом премьеры драмы "Алия".

24 октября в 18:00 в Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов.

24 октября состоится концертная программа Государственного театра танца "НАЗ" "Республикам Қазақстан". Начало – в 19:00.

24 октября в 20:00 в ледовом дворце "Барыс-Арена" запланирован концерт знаменитой этно-рок-группы "Улытау" в честь 25-летия коллектива.

25 октября в 17:00 во Дворце Мира и Согласия состоится концерт-спектакль "Отан қымбат".

Кроме того, в эти дни совместно с районными акиматами будут проведены праздничные концерты в жилых массивах окраин пяти районов города Астаны:

В "Коктал парке" – в 15:00. По улице Бараева – в 15:00. В жилом массиве Интернациональный (ул. Мекере, 2/1) – в 15:00. В жилом массиве Пригородный – в 12:00. В мкр. Жагалау – в 12:00.

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16 июня 2022 года на первом заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Чуть позднее, 22 сентября, на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

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Таким образом, 25 октября 2022 года, впервые после 13-летнего перерыва, казахстанцы отметили государственный праздник – День Республики, восстановленный по инициативе Касым-Жомарта Токаева.