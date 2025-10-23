#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.11
623.51
6.61
Культура и шоу-бизнес

Куда сходить в Астане на День Республики

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 00:09 Фото: pixabay
В честь Дня Республики 25 октября во всех шести районах столицы пройдут праздничные концерты и культурные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 23 октября в акимате Астаны, концертные программы охватят сразу несколько городских локаций.

В районе Алматы выступления состоятся в парке "Жерұйық" и жилом массиве "Железнодорожный" (сквер по улице Керегетас) с 12:00.

В районе Байконыр празднование пройдет в парке "Ататүрік" и жилом массиве "Өндіріс" с 15:00.

В районе Есиль концерт состоится у жилого комплекса "Бағыстан" с 15:00.В районе Нура мероприятия пройдут в скверах "Айғыржал" и "Жағалау" с 12:00, а также в парке "Мереке" с 15:00.

В районе Сарыарка жителей приглашают в сквер "Корғалжын" (ЖМ Көктал-2) с 15:00.

В районе Сарайшык празднование пройдет на площади "Қазақ елі" – спортивные соревнования начнутся в 15:00, концертная программа стартует в 16:00. Также выступления запланированы в жилых массивах "Промышленный" (улица Шалкоде, 1) и "Отау" (улица А105, 20/1) с 12:00.

На всех площадках горожан и гостей столицы ожидают выступления творческих коллективов, солистов подведомственных учреждений Управления культуры и известных казахстанских исполнителей.

Всего в честь Дня Республики в Астане проводится около 150 мероприятий – концертов, выставок, спортивных турниров, круглых столов и встреч. Праздничные события охватят центральные площадки, жилые массивы и образовательные организации.

В рамках торжеств также состоится награждение заслуженных работников различных сфер, ветеранов труда и граждан, проявивших мужество и активную гражданскую позицию.

А ранее сообщалось, что десятиклассник из Астаны изобрел умные очки для незрячих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
01:00, 24 октября 2025
Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Куда пойти в Астане на День Независимости
17:49, 13 декабря 2023
Куда пойти в Астане на День Независимости
Куда сходить на День города в Алматы
00:36, 16 сентября 2025
Куда сходить на День города в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: