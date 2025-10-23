Куда сходить в Астане на День Республики

В честь Дня Республики 25 октября во всех шести районах столицы пройдут праздничные концерты и культурные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 23 октября в акимате Астаны, концертные программы охватят сразу несколько городских локаций.

В районе Алматы выступления состоятся в парке "Жерұйық" и жилом массиве "Железнодорожный" (сквер по улице Керегетас) с 12:00.

В районе Байконыр празднование пройдет в парке "Ататүрік" и жилом массиве "Өндіріс" с 15:00.

В районе Есиль концерт состоится у жилого комплекса "Бағыстан" с 15:00.В районе Нура мероприятия пройдут в скверах "Айғыржал" и "Жағалау" с 12:00, а также в парке "Мереке" с 15:00.

В районе Сарыарка жителей приглашают в сквер "Корғалжын" (ЖМ Көктал-2) с 15:00.

В районе Сарайшык празднование пройдет на площади "Қазақ елі" – спортивные соревнования начнутся в 15:00, концертная программа стартует в 16:00. Также выступления запланированы в жилых массивах "Промышленный" (улица Шалкоде, 1) и "Отау" (улица А105, 20/1) с 12:00.

На всех площадках горожан и гостей столицы ожидают выступления творческих коллективов, солистов подведомственных учреждений Управления культуры и известных казахстанских исполнителей.

Всего в честь Дня Республики в Астане проводится около 150 мероприятий – концертов, выставок, спортивных турниров, круглых столов и встреч. Праздничные события охватят центральные площадки, жилые массивы и образовательные организации.

В рамках торжеств также состоится награждение заслуженных работников различных сфер, ветеранов труда и граждан, проявивших мужество и активную гражданскую позицию.

