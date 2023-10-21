Полторы тысячи мест в вузе распределили онлайн в Министерстве обороны РК

В Минобороны состоялось онлайн-распределение полутора тысяч мест в вузы. Их получили отличники боевой подготовки, отслужившие установленный срок воинской службы. Распределение в высшие учебные заведения для обучения на льготных условиях проводится два раза в год, сообщает Zakon.kz.

Заседание комиссии по отбору солдат срочной воинской службы в учебные заведения прошло под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова. В ее работе приняли участие руководящий состав Вооруженных сил, представители Министерства науки и высшего образования, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На этот раз на конкурс было выдвинуто более 17 тыс. срочников призыва осень-2022. Желание участвовать в нем изъявили свыше 11 тыс. солдат.

"Сегодня распределено 1500 мест среди военнослужащих, увольняемых в запас. Их получили солдаты с высоким индивидуальным рейтингом по боевой подготовке. Им предоставляется право поступить в вуз без сдачи ЕНТ на безвозмездной основе. Также в этом потоке свыше 800 срочников изъявили желание пройти обучение в военных вузах", – прокомментировала главный инспектор – помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Напомним, для удобства и прозрачности отбора Министерство обороны внедрило цифровую платформу "Срочники 2.0". В ней отображаются данные солдат и их оценки за период службы. При этом учитываются боевая подготовка, личная дисциплинированность, полнота выполнения специальных обязанностей, психологический статус претендента.

Электронная система "Срочники 2.0" гарантирует невозможность подмены текущих оценок военнослужащего по всем параметрам. По аналогии с ЕНТ сертификаты формируются автоматически по QR-коду без возможности их фальсификации.

Сертификаты для поступления в вузы победители конкурса смогут получить на платформе "Срочники 2.0". Списки будут опубликованы в социальных сетях и направлены в вузы.