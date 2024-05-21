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В Алматы солдатам вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах

На бесплатное обучение в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:42 Фото: Виирэс
Показавшие высокие результаты в боевой подготовке шестеро солдат срочной службы весеннего призыва роты охраны Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи получили сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

Трое из них были удостоены гранта на обучение в самом институте, еще трое поступили в престижные гражданские вузы Казахстана. Эти сертификаты были распределены в прямом эфире СЦК с помощью специальной информационной системы.

Как отметили в военном вузе, для получения сертификата есть несколько критериев.

"Согласно действующему регламенту, командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, дисциплинарные поступки. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе".  Начальник военного института генерал-майор Кайрат Даутов


На бесплатное обучение в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:42

Фото: ВИИРЭС


Таким образом, у каждого солдата срочной службы существует собственный рейтинг успешности.

Своими эмоциями поделился обладатель гранта – рядовой Игорь Жалыбин. Он поступил в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева.

 "Благодаря программе Министерства обороны я получил возможность поступить в высшее учебное заведение, о котором мечтал с ранних лет. Отдельная благодарность моим командирам, которые помогали в становлении как военнослужащего и делились опытом", – сказал солдат-срочник Игорь Жалыбин.


На бесплатное обучение в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:42

Фото: ВИИРЭС


В целях удобства и прозрачности отбора в Министерстве обороны внедрена цифровая платформа "Срочники 2.0", где зарегистрировано свыше сотни воинских частей Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все "срочники" и их оценки по боевой и государственно-правовой подготовке за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет их по вузам.


На бесплатное обучение в вузах, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 11:42

Фото: ВИИРЭС


В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка специалистов по радиоэлектронике, радиотехнике и инжинирингу, автоматизации и инфокоммуникационным технологиям, системам информационной безопасности и кибербезопасности, военному дирижированию, военной журналистике, а также военному строительству. С этого года военный институт переходит на четырехлетнее образование. По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание "лейтенант".

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