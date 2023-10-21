Активисты "Жастар Рухы" провели экоакцию в Петропавловске

Молодежное крыло "Жастар Рухы" провело акцию по уборке историко-культурных объектов. В Петропавловском арт-центре Qyzyljar активисты убрали мусор, собрали листья и ветки, а также помогли перенести оборудование, сообщает Zakon.kz.

Арт-центр Qyzyljar является одним из видных и современных объектов культуры в регионе. В тёплое время года павильон под открытым небом привлекает множество посетителей и является площадкой для проведения различных мероприятий, таких как выставки, концерты и мастер-классы.

Фото: Северо-Казахстанский филиал МК "Жастар Рухы"

Однако, с наступлением холодов сезон на открытом воздухе завершается. Члены молодежного крыла проявили инициативу и помогли почистить территорию павильона, а также перенести оборудование, скамьи и стеллажи.

Фото: Северо-Казахстанский филиал МК "Жастар Рухы"

"Акция стала ярким примером того, как молодежь может внести свой вклад в сохранение и преображение культурного наследия региона. Такие инициативы вдохновляют других молодых людей принимать активное участие в развитии общества. Приятно, что территория арт-центра стала чище и привлекательнее. С нетерпением ждем следующего сезона под открытым небом", – поделился председатель Северо-Казахстанского филиала МК "Жастар Рухы" Биржан Худайбергенов.

Фото: Северо-Казахстанский филиал МК "Жастар Рухы"

Экологическая акция под эгидой МК "Жастар Рухы" проходит сегодня повсеместно по всей республике. Она стартовала в пятницу, где члены крыла очистили скалу "Жумбактас" и другие объекты на территории Государственного национального природного парка "Бурабай".

Фото: Северо-Казахстанский филиал МК "Жастар Рухы"

В субботу активисты "Жастар Рухы" совместно с экспертами и общественниками выехали в национальные парки по всей стране, посетили петроглифический комплекс "Аккайнар", урочище "Тамгалы-Тас" и другие объекты.