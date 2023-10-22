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Балконы жилых домов в Атырау украсили Государственным флагом

акция Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Лидеры молодежного крыла "Жастар рухы" партии Аmanat присоединились к акции по всей стране, посвященной Дню Республики. Они украсили балконы жилых домов в Атырау Государственным флагом, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Атырауского областного филиала молодежного крыла "Жастар рухы" Абылая Курметулы, сегодня более 20 активистов приняли участие в акции.

акция

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Микрорайон Алмагуль в Атырау мы выбрали не случайно: в этом микрорайоне проживают сотни жителей, много молодых семей, поэтому такой акцией хотели и поздравить с наступающим Днем Республики, и передать свои патриотические чувства им. Приглашаем всех желающих присоединиться и вывесить наш стяг цвета ясного неба на своих балконах! Ведь с недавних пор в Законе о госсимволах внесены поправки, и флаг можно вывешивать на балконе в патриотических целях". Абылай Курметулы
акция

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Жительница Атырау Инкар давно проживает в этом микрорайоне, но такая акция на ее памяти впервые.

акция

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"Мой дом как раз напротив этой многоэтажки, где развеваются флаги. Буду сейчас из окна любоваться. Сегодня на выходных с дочерью учим стих – в ее школе будет праздничный утренник ко Дню Республики". Жительница Атырау Инкар
акция

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Акция началась в 11:00 22 октября – одновременно в это время вывесили Государственный флаг и в ряде других городов страны.

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