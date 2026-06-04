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Общество

В Туркестане состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь дня государственных символов

Церемония поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:21 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В городе Туркестан состоялась церемония поднятия Государственного флага, посвященная Дню государственных символов Республики Казахстан, который отмечается 4 июня.

В важном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представители интеллигенции, ветераны, депутаты маслихата, руководители государственных органов, общественные активисты, спортсмены, молодежь и жители региона.

Церемония поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:21

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе торжественной церемонии был поднят Государственный флаг, а собравшиеся исполнили Государственный гимн. Это стало ярким проявлением единства народа и уважения к государственным символам.

Церемония поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:21

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким области поздравил жителей с Днем государственных символов и отметил историческое и духовное значение этой даты.

"4 июня – особенный день, олицетворяющий мощь Независимого Казахстана и представляющий всему миру нашу государственность и суверенитет. Именно в этот день в 1992 году были официально утверждены Государственный флаг, Герб и Гимн, что открыло новую страницу в истории нашей страны. Мы – счастливый народ, имеющий независимое государство, собственные Флаг, Герб и Гимн! Пусть голубой флаг нашей свободной страны всегда гордо развевается на высоте! Пусть крепнет единство народа и процветает наш Казахстан! Голубой флаг – символ мира и свободы, Герб – символ единства страны, а Гимн – отражение высокого духа нашего народа. Сегодня Государственный флаг Казахстана гордо развевается на международных аренах и олимпийских пьедесталах. Это свидетельство авторитета и высокого статуса независимого государства. Государственные символы являются символами независимости страны, национальной идентичности и духовного единства нашего народа. Уважение к ним – почетный долг каждого гражданина", – отметил Нуралхан Кушеров.
Церемония поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:21

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках праздничного мероприятия прозвучали патриотические песни, после чего участники разошлись в приподнятом настроении.

Стоит отметить, что в Туркестанской области на постоянной основе реализуются инициативы, направленные на укрепление патриотизма. В текущем году в Мактааральском, Ордабасинском и Сауранском районах были введены в эксплуатацию площади государственных символов.

Церемония поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:21

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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Айсулу Омарова
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