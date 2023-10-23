"Будут задерживать": рассылку про митинги прокомментировали в МВД Казахстана

Сегодня, 23 октября 2023 года, в социальных сетях появилась рассылка о якобы предстоящих в Казахстане митингах. Информацию, озвученную в аудиозаписи, корреспонденту Zakon.kz опровергли в Министерстве внутренних дел РК.

Переписку с неизвестным мужчиной, который состоит в каком-то "военном чате", опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"У меня же есть военный чат, и оттуда мне поступила такая информация. Когда будете ходить на улице, будьте осторожны. С 23-го числа будут проводиться рейды, в ходе которых будут задерживать тех, кто будет просто идти по улице, и роли никакой не будет играть, если вы будете идти в магазин, парни... Будешь ты участником митинга или нет, прям с машины будут забирать. В связи с этим, парни, будьте осторожны и смотрите по сторонам. Прокуратура и КНБ поднимаются. С каждого города призывают батальоны: из Москвы, Атырау, Тараза, Кызылорды, Костаная. Самые жесткие митинги ожидаются в Алматы и Астане. Восстание поднимают прокуратура и КНБ. Уже готовят батальоны. С 23-го не будет сети и не будет работать Kaspi", – рассказал некий Шукур Досым.

В МВД страны отреагировали на аудиозапись, распространяемую в соцсетях.

"Содержащаяся в аудиозаписи информация не соответствует действительности. Органами внутренних дел приняты меры к розыску распространителя ложного сообщения", – заявили корреспонденту Zakon.kz в пресс-служба МВД РК.

Также в ведомстве обратились к казахстанцам:

"МВД призывает граждан не поддаваться на провокации и предупреждает о том, что, в соответствии со ст. 274 ("Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, защитника и представителя потерпевшего при назначении и производстве экспертизы". – Прим. ред.) УК РК, установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации".

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17 октября 2023 года в соцсетях распространили видео движущейся колонны полицейских машин: авторы ролика утверждали, что правоохранительные органы Казахстана якобы готовятся к митингам 25 октября. Эти слухи прокомментировал замминистра внутренних дел РК Игорь Лепеха. Он отметил, что призывают к митингам члены экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", деятельность которой на территории страны незаконна. По его словам, МВД не позволит членам ДВК проведение митингов в стране.