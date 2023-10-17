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Призывы к митингам 25 октября прокомментировали в МВД

Призывы к митингам 25 октября прокомментировали в МВД Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал призывы к митингам 25 октября, которые распространились в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео движущейся колонны полицейских машин: авторы ролика утверждают, что правоохранительные органы якобы готовятся к митингам 25 октября. Эти слухи Игорь Лепеха прокомментировал на пресс-конференции в правительстве.

"У нас как только военная колонна куда-то движется, значит, (по мнению пользователей соцсетей. – Прим. ред.) война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался и к чему мы можем готовиться, когда сегодня 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник. Мы, конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашивали информацию обо всех мероприятиях, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Что касается призывов (к митингам. – Прим. ред.) 25 октября. Есть призывы, которые делают члены ДВК ("Демократический выбор Казахстана", запрещенное экстремистское движение. – Прим. ред.). ДВК – это экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И, естественно, никаких митингов мы им проводить не позволим".Игорь Лепеха

Замглавы МВД добавил, что задерживать тех, кто согласует митинги с акиматами, не будут. 

"Если там место и цель соответствуют законодательству, акиматы дают разрешение. Мы будем смотреть по тем запросам, которые будут отработаны с местными исполнительными органами. То, что будет разрешено, мы будем охранять. То, что запрещено, – естественно, будем принимать меры по недопущению".Игорь Лепеха

Комментируя призывы в соцсетях, заместитель министра отметил, что полиция реагирует, если они касаются разжигания какой-либо розни, в том числе религиозной или социальной. Также полиция реагирует на призывы к нарушению общественного порядка, конституционного строя.

"По остальным призывам, условно говоря, если у гражданина есть потребность собрать людей, и он законодательно все правила соблюдает и не нарушает общественный порядок, то это его гражданское право".Игорь Лепеха

Также полиция работает по призывам к детям. В соцсетях они тоже сейчас встречаются. По словам Игоря Лепехи, личности зачинщиков устанавливают.

"У нас есть заблуждение в обществе, что если я кому то что-то сказал под каким-то ником, то его никогда не найдут. Это заблуждение. Сразу хочу предупредить: там, где противоправный контент, мы либо ставим вопрос просто элементарно о блокировании, либо устанавливаем этих людей и ставим вопрос об ответственности. Некоторых привлекаем. В отношении детей я просто вас всех призываю, у нас у вех есть горький опыт, мы понимаем, чем это все может закончится.Мы помним недавние события".Игорь Лепеха

Он добавил, что полиция будет принимать все своевременные меры, но родителям стоит провести беседу с детьми, чтобы они не стали участниками, или что хуже - жертвами противоправных акций.

В Казахстане 25 октября отмечают национальный праздник – День Республики.

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