На казахстанско-российской границе запустят электронную очередь для автомобилей

С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе в Северо-Казахстанской области планируется запуск пилотного проекта по внедрению системы электронной очереди на автомобильном пункте пропуска "Бидаик", сообщает Zakon.kz,

Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования "CarGoRuqsat" АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК со стопроцентным участием государства.

Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz и является бесплатным.

"Задача системы электронной очереди "CarGoRuqsat" состоит в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах", - сообщили в КГД.

Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.

В связи с чем перевозчикам, планирующим выехать из Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября 2023 года необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения "CarGoRuqsat".

Для этого необходимо пройти по ссылке, зарегистрироваться и войти в приложение "CarGoRuqsat", выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.

После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.

Во избежание непредвиденных ситуаций, Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди для пересечения казахстанско-российской границы через пункт пропуска "Бидаик".

В свою очередь работники АО "Информационно-учетный центр" и Комитета госдоходов в период пилотного проекта обеспечат перевозчикам консультационную помощь.

В КГД отметили, что в настоящее время система бронирования электронной очереди уже работает на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном и показывает положительные результаты.