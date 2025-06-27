Уголовное дело в отношении военных в Алматы – комментарий МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 27 июня 2025 года, подтвердили, что на сотрудников военкоматов в Алматы заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о якобы массовых задержаниях сотрудников военкоматов, которые прошли в южной столицы. В частности, речь шла о начальнике Департамента по делам обороны Алматы, его заместителе по призыву, начальнике медицинской службы, а также о военкомах Турксибского и других районов.

"Военно-следственным департаментом МВД осуществляется расследование уголовного дела по ст. 451 ("Превышение власти") УК РК в отношении должностных лиц Департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны", – сообщили в пятницу корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МВД РК.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как отметили в ведомстве, иные сведения не подлежат разглашению.

Материал по теме Цыганский "Барон" отмывал миллионы через Казахстан и Россию

25 июня 2025 года стало известно, что задержания прошли в Алматы, Уральске и Актау. В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области назвали причину.