Дефицит авиатоплива: могут ли перестать летать самолеты в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге ответил на вопрос, есть ли нехватка авиатоплива и могут ли самолеты перестать летать в Казахстане, как это было 2 года назад, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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