Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дефицит авиатоплива: могут ли перестать летать самолеты в Казахстане

Казахстан министр энергетики авиатопливо Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге ответил на вопрос, есть ли нехватка авиатоплива и могут ли самолеты перестать летать в Казахстане, как это было 2 года назад, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации ряда СМИ, в Казахстане наблюдается дефицит авиатоплива, который решают через импорт из Китая. 

По словам министра, Казахстан осуществляет импорт данного топлива из сопредельных государств, в частности, больший объем импортировался из России. 

"Порядка 300 тысяч тонн у нас дефицит на внутреннем рынке, но это является сезонным дефицитом. По Китаю, как я понял, одна из авиакомпании обозначила намерение по поставкам. В настоящее время у нас нет информации, завершились ли эти переговоры или нет. Рисков по обеспечению авиатоплива у внутренних авиаперевозчиков мы не видим". Алмасадам Саткалиев

Ранее заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлегенов рассказывал, что прорабатывается комплекс мер для решения проблемы с дефицитом авиатоплива в Казахстане.

Читайте также

пропускной режим в горах Алматы
На дороге Медеу – Шымбулак в Алматы установили пропускной режим
Казахстан Астана студент дети старики издевательство суд
Студент, который издевался над стариками и детьми: Я лишь хотел их припугнуть
Главные события 27 октября
"Антинародный" налоговый кодекс, охота на сайгаков и скандал с Али Окаповым: главное за день 27 октября
Оксана Скибан
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления