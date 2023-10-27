Дефицит авиатоплива: могут ли перестать летать самолеты в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге ответил на вопрос, есть ли нехватка авиатоплива и могут ли самолеты перестать летать в Казахстане, как это было 2 года назад, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По информации ряда СМИ, в Казахстане наблюдается дефицит авиатоплива, который решают через импорт из Китая.
По словам министра, Казахстан осуществляет импорт данного топлива из сопредельных государств, в частности, больший объем импортировался из России.
"Порядка 300 тысяч тонн у нас дефицит на внутреннем рынке, но это является сезонным дефицитом. По Китаю, как я понял, одна из авиакомпании обозначила намерение по поставкам. В настоящее время у нас нет информации, завершились ли эти переговоры или нет. Рисков по обеспечению авиатоплива у внутренних авиаперевозчиков мы не видим". Алмасадам Саткалиев
Ранее заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлегенов рассказывал, что прорабатывается комплекс мер для решения проблемы с дефицитом авиатоплива в Казахстане.
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