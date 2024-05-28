Каким еще странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, кому еще могут доверить строительство атомной станции в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас представители ведомства проводят встречи с населением, заинтересованными сторонами по вопросу строительства атомной станции. По итогам этой работы правительство примет решение.

"В нескольких регионах мы провели слушания, мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку по реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков, но на все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы", – сказал Алмасадам Саткалиев.

О том, кто мог бы построить атомную станцию в Казахстане, министр не ответил. Однако заявил, что предквалификацию прошли Корея, Россия, Китай и Франция.

"Но этот список не исчерпывающий, дополнительно мы рассматриваем и другие возможности, в частности, строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран – США, также есть совместные проекты с японскими производителями", – отметил Алмасадам Саткалиев.

1 сентября 2023 года в своем Послании президент сказал, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить на общенациональном референдуме. Дата его проведения пока не известна, но в Центризбиркоме позднее заявили, что к референдуму готовы.

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В качестве потенциального места для строительства АЭС выбрали пос. Улкен в Алматинской области.