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40% коек свободны для больных корью в Актюбинской области

40% коек свободны для больных корью в Актюбинской области Фото: пресс-служба Актюбинской области
В Актюбинской области достаточно коек для пациентов с корью, сообщил руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.
"В настоящее время 40% коек для больных корью в Актюбинской области свободны. Продолжают находиться на стационарном лечении 143 пациента с корью (г. Актобе – 113), в их числе 119 детей. Всего по области развернуты 236 коек, в том числе в Актобе 135 коек в "Чайке" – это сейчас единственный в областном центре стационар по лечению кори, в других медучреждениях города больных этой инфекцией нет".Рустем Исаев

Напомним, регистрация кори на территории Актюбинской области началась в феврале текущего года. На сегодня зарегистрировано более 1220 случаев с подозрением на коревую инфекцию, из них лабораторно подтверждено 579 (51,6%) случаев.

40% коек свободны для больных корью в Актюбинской области

Фото: пресс-служба Актюбинской области

40% коек свободны для больных корью в Актюбинской области

Фото: пресс-служба Актюбинской области

Свыше 77% случаев заболевания зарегистрировано среди детей, не привитых против кори.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, группы в детских садах и классы в школах области на карантин не закрывались.

Как известно, рост заболеваемости корью за последнюю неделю наблюдался по всей стране. По официальным данным, больше всего заболевших фиксируется в Алматинской и Жамбылской областях, а также в Алматы, Шымкенте и Астане.

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Редакция Zakon.kz
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