Корь: в Атырау больным не хватает мест в стационарах

Заболевшим корью жителям Атырауской области не хватает коек. Во втором по количеству заболевших опасной болезнью регионе начали устанавливать дополнительные кровати для заразившихся, сообщает Zakon.kz.

С начала года в регионе зарегистрировали 1400 случаев заболевания корью, из них 90 процентов – это дети до десяти лет. Об этом рассказал заместитель акима области Жасулан Бисембиев в субботу в ходе прямого эфира, передает ATPress.

На сегодня в регионе лечение получают 110 больных, всем не хватает мест в стационарах и для них устанавливают дополнительные кровати, отметил Жасулан Бисембиев. Для борьбы с распространением болезни в регион планируют завести дополнительные 40 тысяч доз вакцины.

"Как только в область прибудет партия дополнительных вакцин, начнем проводить массовую вакцинацию среди детей по возрастным категориям. В поликлиниках, а также в детских садах будут открыты дополнительные пункты вакцинации". Жасулан Бисембиев

Ранее заместитель премьер-министра Айжан Есмагамбетова рассказала, что корь зарегистрирована во всех регионах Казахстана. Чаще всего, как уже говорилось ранее, опасное заболевание поражает непривитых детей.