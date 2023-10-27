"Теряем деньги из-за простоя": цементный завод не может получить необходимое сырье

Сырье цементному заводу "Шымкентцемент" доставляется поездом через станции Казыгурт – Тогус. Однако 20 октября возникли сложности, из-за которых предприятие не получает груз в должном объеме, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в "Шымкентцементе", перевозку их вагонов ранее осуществляла частная подрядная компания. Однако 20 октября филиал ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" "Шымкентское отделение-ГП" остановил перевозку, назвав причиной отсутствие договора на оказание услуги магистральной железнодорожной сети.

Тем не мене в ответ на официальный запрос завода филиал гарантировал обеспечить перевозку вагонов силами ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и указал, что существуют еще два частных перевозчика, ТОО "ТТТ Сервис" и ТОО "DAR Rail", имеющих право доступа на магистральную сеть.

"По сегодняшний день ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" не может обеспечить потребность завода в сырье, перевозя только 70% сырья. Официальная переписка с КТЖ не решает конструктивно проблемы, указанные причины невыполнения объемов перевозки в большей степени некоренные и базируются якобы на невыполнении условий другими сторонами. Однако факты указывают на нехватку локомотивной тяги у ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", доставка одного состава сырья до завода занимает восемь часов на участке протяженностью 44 километра, хотя ранее на это требовалось три часа", – рассказали представители "Шымкентцемента".

Сегодня, 27 октября, в связи с нехваткой сырья завод был вынужден объявить простой производства на нескольких производственных линиях. Подчеркивается, что эта вынужденная мера уже повлекла за собой финансовые потери как для самой компании, так и для других заинтересованных сторон. А грядущее подключение в схему перевозки локомотивной тяги КТЖ или другого рекомендованного перевозчика принесет дополнительные расходы, что закономерно спровоцирует подорожание выпускаемой продукции.

"Очень беспокоит тот факт, что "Шымкентцемент", в одночасье потерявший единственный путь доставки сырья, явился заложником обстоятельств. Мы полагаем, что в сложившейся ситуации у Дирекции магистральной сети и у КТЖ как субъектов естественных монополий нет оснований для каких-либо ограничений в заключении договора с другими частными перевозчиками, кроме указанных выше. Это вполне обоснованно может быть расценено как незаконное ограничение доступа потребителей к услуге, тем более что на протяжении нескольких лет вопрос о данном договоре не поднимался, и доставка сырья осуществлялась беспрерывно", – подытожили в компании.

Цементный завод "Шымкентцемент" входит в группу компаний Heidelberg Materials, крупного германского игрока рынка, инвестирующего в несырьевой сектор экономики РК и создавшего более 1200 прямых рабочих мест. Общий объем инвестиций – около 600 млн долларов США.

Партнерский материал.