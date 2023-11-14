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Трагедия произошла на цементном заводе в Туркестанской области

цементный завод Фото: pixabay
Рабочий погиб на цементном заводе в поселке Састобе. Медики борются за жизнь двух выживших, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Otyrar, погибший – 52-летний Александр Боуш. Мужчина полностью обгорел, от полученных телесных повреждений он скончался в больнице, не приходя в сознание.

"Трагедия произошла с мужем, мы в шоке. Он работал там 6 лет, сначала работал в обжиге, потом слесарем", – говорит супруга погибшего.

Коллеги Александра сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии. Они также получили серьезные ожоги.

"Получили ожоги тяжелой степени 100 и 70%. Пациенты находятся в тяжелом состоянии", – сообщил Ергали Алимбаев, главный врач ЦРБ Сайрамского района.

Что стало причиной ЧП, на самом предприятии не пояснили. Полиция начала расследование. Оно на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области и прокуратуры.

"Поступило сообщение о том, что в цехе ТОО "Sas-Tobe Technologies" произошло возгорание, вследствие которого трое рабочих получили ожоги различной степени. Данный факт зарегистрирован по статье "Нарушение правил охраны труда". В рамках уголовного дела назначены ряд соответствующих экспертиз, – рассказали в ДП Туркестанской области.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на горно-обогатительном предприятии в Костанайской области.

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