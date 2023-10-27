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Законодательство РК

Цена будет расти: Саткалиев не рекомендует водителям переходить на сжиженный газ

Казахстан газ автомобили министр мнение Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев считает, что переводить автомобили на газ нецелесообразно, потому что низкие цены на этот вид топлива не сохранятся, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге глава Минэнерго поделился мнением, что переводить автомобили с бензина на газ не стоит, потому что цена на него будет расти.

"Всем автолюбителям не рекомендуем переводить авто на сжиженный нефтяной газ, потому что цена гарантированно будет расти. Министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам". Алмасадам Саткалиев

По его словам, в начале этого года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысяч тонн. 

"Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО. Цена на сжиженный нефтяной газ является не рыночной, а убыточной и снижает производство. В Казахстане самая низкая цена, и эта ситуация долго не сохранится". Алмасадам Саткалиев

В апреле этого года в Казахстане вступили в силу поправки в приказ о повышении тарифов в ряде регионов на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

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