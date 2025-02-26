Ежегодное повышение на 30%: Саткалиев объяснил, почему цены на товарный газ будут расти

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства назвал причины повышения цен на товарный газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас товарный газ в Казахстане субсидируют за счет экспорта.



"Компания QazaqGaz ежегодно несет миллиардные убытки. Чтобы сгладить эту ситуацию и не допустить дефолт QazaqGaz по внешним обязательствам, а также для обеспечения стабильной и надежной поставки газа для потребителей, принято решение о постепенном выравнивании цены до уровня нулевой рентабельности – как минимум, чтобы компания не получала убытки", – сказал Саткалиев.

Министр отметил, что, по расчетам QazaqGaz, которые предварительно рассмотрели на уровне правительства, для достижения этой цели в течение пяти лет ежегодно необходимо повышать цены на 30%.

"Это решение действительно было объявлено. Как будут меняться цены? Все будет зависеть от финансового положения компании. Каждый раз такие решения будут приниматься с учетом недопущения резкого роста стоимости – повышения планируются сбалансированными этапами. В планах правительства есть четкое понимание, что рост цен на товарный газ необходимо осуществлять постепенно", – пояснил Саткалиев.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как могут измениться цены на бензин в Казахстане.

