#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
501.49
525.71
5.77
Общество

Ежегодное повышение на 30%: Саткалиев объяснил, почему цены на товарный газ будут расти

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 18:29 Фото: freepik
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства назвал причины повышения цен на товарный газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас товарный газ в Казахстане субсидируют за счет экспорта.

"Компания QazaqGaz ежегодно несет миллиардные убытки. Чтобы сгладить эту ситуацию и не допустить дефолт QazaqGaz по внешним обязательствам, а также для обеспечения стабильной и надежной поставки газа для потребителей, принято решение о постепенном выравнивании цены до уровня нулевой рентабельности – как минимум, чтобы компания не получала убытки", – сказал Саткалиев. 

Министр отметил, что, по расчетам QazaqGaz, которые предварительно рассмотрели на уровне правительства, для достижения этой цели в течение пяти лет ежегодно необходимо повышать цены на 30%. 

"Это решение действительно было объявлено. Как будут меняться цены? Все будет зависеть от финансового положения компании. Каждый раз такие решения будут приниматься с учетом недопущения резкого роста стоимости – повышения планируются сбалансированными этапами. В планах правительства есть четкое понимание, что рост цен на товарный газ необходимо осуществлять постепенно", –  пояснил Саткалиев. 

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как могут измениться цены на бензин в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Строительный холдинг BI Group выступил с заявлением
Общество
17:49, Сегодня
Строительный холдинг BI Group выступил с заявлением
Заявление группы компаний BAZIS
Общество
17:14, Сегодня
Заявление группы компаний BAZIS
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Общество
16:43, Сегодня
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: