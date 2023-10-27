Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На дороге Медеу – Шымбулак в Алматы установили пропускной режим

пропускной режим в горах Алматы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В связи с проведением работ по ликвидации последствий камнепада установлен пропускной режим въезда на автодороге Медеу – Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы акимата города, до запуска канатной дороги 1 ноября 2023 года въезд будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 09:00, с 12:00 до 14:30 и после 18:00.

"После запуска канатной дороги (с 1 ноября) въезд будет разрешен для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18:00. В период с 13:00 до 14:00 только въезд разрешен для специального транспорта технических служб. При этом пеший проход будет доступен по студенческой тропе. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря текущего года. О его изменении будет сообщено дополнительно".Пресс-служба акимата города Алматы
пропускной режим в горах Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что с 25 октября текущего года начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу – Шымбулак. В настоящее время ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.

пропускной режим в горах Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров). Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год. Кроме того, весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна.

Читайте также

Казахстан Астана студент дети старики издевательство суд
Студент, который издевался над стариками и детьми: Я лишь хотел их припугнуть
Главные события 27 октября
"Антинародный" налоговый кодекс, охота на сайгаков и скандал с Али Окаповым: главное за день 27 октября
Казахстан газ автомобили министр мнение
Цена будет расти: Саткалиев не рекомендует водителям переходить на сжиженный газ
Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления