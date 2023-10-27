На дороге Медеу – Шымбулак в Алматы установили пропускной режим

В связи с проведением работ по ликвидации последствий камнепада установлен пропускной режим въезда на автодороге Медеу – Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы акимата города, до запуска канатной дороги 1 ноября 2023 года въезд будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 09:00, с 12:00 до 14:30 и после 18:00.

"После запуска канатной дороги (с 1 ноября) въезд будет разрешен для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18:00. В период с 13:00 до 14:00 только въезд разрешен для специального транспорта технических служб. При этом пеший проход будет доступен по студенческой тропе. Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря текущего года. О его изменении будет сообщено дополнительно". Пресс-служба акимата города Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что с 25 октября текущего года начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу – Шымбулак. В настоящее время ограничено движение автотранспорта и передвижение пешеходов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров). Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год. Кроме того, весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна.