На дороге "Медеу-Шымбулак" установили пропускной режим въезда

В Алматы установлен пропускной режим дороги и ограничено движение пеших проходов и автомобилей "Медеу-Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

С 25 октября на дороге "Медеу-Шымбулак" начались работы по ликвидации последствий камнепада, произошедшего этой весной. В связи с этим, по автодороге установлен пропускной режим въезда. Для пешеходов проход по дороге строго запрещен. При этом, пеший проход доступен по студенческой тропе.

"Въезд разрешен для водителей электромобилей и такси до 09:00 и после 18.00. В период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб", – рассказали в акимате.

Как отметили в акимате, установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря. О его изменении будет сообщено дополнительно

Туристов и жителей города просят быть осторожными на доступной для прохода дороге.