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В Павлодарской области наградили опекунов

В Павлодарской области наградили опекунов Фото: Константин Шелков
Накануне Дня опекуна в Павлодарской области поздравили тех, для кого чужих детей не бывает. В регионе попечителям создали условия, благодаря которым 1200 детей-сирот могут жить в семьях. Еще 200 несовершеннолетних проживают в детских домах.

Как сообщил корреспондент Pavlodarnews.kz, они доказали – воспитывать ребенка непросто, но бояться трудностей не стоит.

"Мы чествуем приемных родителей, опекунов, патронатных воспитателей, наставников – всех людей с большим добрым сердцем, которые находят время, отдают часть себя, частичку своей души детям, по воле судьбы лишенным родительской заботы и любви".Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова

По ее словам, в регионе развиваются такие формы семейной поддержки, как приемные, патронатные семьи, наставничество.

"Мы надеемся, что новых семей будет все больше и больше. Благодаря нашей с вами слаженной работе в 2024 году внедряется новый формат семейного устройства – профессиональная приемная семья, которая будет постепенно заменять государственные учреждения".Айзада Курманова

Опекунам вручили благодарственные письма от имени акима области.

В Павлодарской области наградили опекунов

Фото: Константин Шелков

В Павлодарской области наградили опекунов

Фото: Константин Шелков

Приглашенные попечители подчеркнули: воспитывать чужих детей, ставших родными, непросто. Но призвали не бояться таких трудностей.

"Наша история опекунства началась в 2016 году, когда мы решили взять на патронатное воспитание девочку из детской деревни Кенжеколя. А потом, чтобы ей не было скучно, взяли вторую из интерната. Одна была русская, другая татарка. В 2018 году мы стали приемными родителями четверых детей. Сейчас их у нас пятеро. Все дети знают казахский язык, мы все живем как одна семья. Тем, кто хочет стать приемными родителями, советую не бояться и в то же время запастись терпением".Директор школы села Екишек Железинского района Марат Махметов

Свою историю усыновления поведали Мукаш Кымбатова и Берик Сегизаев, воспитывающие пятерых приемных и пятерых родных детей.

"К сожалению, много детишек растут без заботы и воспитания родителей. Сколько детей в детских домах – страшно смотреть. Поэтому мы решились на опекунство. Мы стараемся одинаково всем уделять внимание. Стать любимым родителем для чужого ребенка – непросто, а ответственности намного больше. Но благодаря добрым людям такие дети имеют возможность расти и развиваться вместе с другими". Мукаш Кымбатова

На встрече дали возможность сказать свое слово и наставникам.

"Как только наставник решает встать на этот путь, он зачастую даже не догадывается, что потом будут такие огромные результаты у ребенка, которыми можно будет гордиться. Когда ты слышишь от своего ребенка "Мама", это привычно и понятно, а когда так тебя называют дети, которые пришли в твою жизнь в сознательном возрасте, – это очень ценно", – считает наставница двух воспитанниц детской деревни семейного типа Людмила Бересневич.

Как сообщили организаторы встречи, людей с большим и добрым сердцем в регионе чествуют каждый год.

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Редакция Zakon.kz
Павлодарская область
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