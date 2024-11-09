Ребенок чудом остался жив: кадры страшного ДТП показали полицейские Павлодарской области

В Павлодарской области малолетний ребенок остался жив при страшном ДТП, благодаря детскому удерживающему устройству, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что авария случилась ночью 8 ноября 2024 года на трассе "Кызылорда – Павлодар" вблизи села Калкаман. Водитель мчался по дороге со скростью 160 километров в час.

"Водитель Nissan Qashqai двигаясь со скоростью 160 км. в час, совершил столкновение с попутно движущимся КамАЗом с прицепом, который был загружен углем. В результате ДТП, пассажирка легковой машины от полученных травм скончалась на месте, водитель и их малолетний ребенок с различными травмами госпитализированы в больницу", – сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверка по факту происшествия на трассе.

Правоохранители напоминают, что с начала 2024 года в Павлодарской области за нарушение установленного скоростного режима к отвественности привлекли более 54 тысяч водителей. Более 100 из них перевозили детей без специального удерживающего устройства.

5 ноября 2024 года крупная авария произошла на автодороге Акколь – Степногорск вблизи села Домбыралы в Акмолинской области. В одной из искореженных машин зажало троих человек.