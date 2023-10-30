Более 240 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в области Жетісу

В области Жетісу за девять месяцев текущего года стражи порядка изъяли из незаконного оборота 244,6 кг различных наркотических средств, сообщает Zakon.kz

Об этом сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона Марат Жумабаев. По его словам, за незаконное распространение наркотиков задержаны 17 граждан, среди них – одна несовершеннолетняя.

"Одним из актуальных вопросов является распространение и употребление наркотиков, в особенности их синтетических видов. Это связано с развитием высоких технологий, где наркосбытчики в преступных целях используют мобильные приложения – Telegram, Whatsapp и др., имеющие высокие степени защиты, а Интернет – как безопасную площадку для бесконтактного сбыта и приобретения наркотиков тайниковым методом, путем "закладок". Марат Жумабаев

С учетом сложившейся ситуации сотрудники управления ежедневно проводят целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе организованных преступных групп, а также каналов поставки наркотических средств на территорию области Жетісу.

"За 9 месяцев текущего года на территории региона зарегистрированы 142 правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из которых 56 преступлений: сбыт наркотиков; хранение в особо крупном размере; незаконное культивирование; незаконная реклама наркотических средств; содержание притона для употребления наркотических средств; нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами. В том числе выявлено 86 наркопроступков". Марат Жумабаев

Между тем, в регионе большое внимание уделяется профилактической работе в данном направлении. Утвержден совместный план с государственными органами по проведению профилактических мероприятий среди учащихся общеобразовательных учебных заведений, студентов колледжей и ВУЗов, направленных на информирование о правовых последствиях участия в незаконном обороте наркотических средств.





"За истекший период совместно с местной полицейской службой департамента полиции области, во взаимодействии с заинтересованными государственными органами и НПО в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях города и области проведено 701 профилактическое мероприятие. В текущем году на проведение профилактических мероприятий акиматом области Жетісу из местного бюджета выделено 10 млн тенге, из которых освоено 6,5 млн тенге". Марат Жумабаев

Вместе с тем в целях проведения антинаркотической и информационно-разъяснительной работы в областной акимат направлен проект бюджетной заявки на 2024 год на сумму 26 млн тенге.