Более 240 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в области Жетісу
Об этом сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона Марат Жумабаев. По его словам, за незаконное распространение наркотиков задержаны 17 граждан, среди них – одна несовершеннолетняя.
"Одним из актуальных вопросов является распространение и употребление наркотиков, в особенности их синтетических видов. Это связано с развитием высоких технологий, где наркосбытчики в преступных целях используют мобильные приложения – Telegram, Whatsapp и др., имеющие высокие степени защиты, а Интернет – как безопасную площадку для бесконтактного сбыта и приобретения наркотиков тайниковым методом, путем "закладок".Марат Жумабаев
С учетом сложившейся ситуации сотрудники управления ежедневно проводят целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе организованных преступных групп, а также каналов поставки наркотических средств на территорию области Жетісу.
"За 9 месяцев текущего года на территории региона зарегистрированы 142 правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из которых 56 преступлений: сбыт наркотиков; хранение в особо крупном размере; незаконное культивирование; незаконная реклама наркотических средств; содержание притона для употребления наркотических средств; нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами. В том числе выявлено 86 наркопроступков". Марат Жумабаев
Между тем, в регионе большое внимание уделяется профилактической работе в данном направлении. Утвержден совместный план с государственными органами по проведению профилактических мероприятий среди учащихся общеобразовательных учебных заведений, студентов колледжей и ВУЗов, направленных на информирование о правовых последствиях участия в незаконном обороте наркотических средств.
"За истекший период совместно с местной полицейской службой департамента полиции области, во взаимодействии с заинтересованными государственными органами и НПО в общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведениях города и области проведено 701 профилактическое мероприятие. В текущем году на проведение профилактических мероприятий акиматом области Жетісу из местного бюджета выделено 10 млн тенге, из которых освоено 6,5 млн тенге".Марат Жумабаев
Вместе с тем в целях проведения антинаркотической и информационно-разъяснительной работы в областной акимат направлен проект бюджетной заявки на 2024 год на сумму 26 млн тенге.