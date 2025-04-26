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Происшествия

13,5 кг синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота в апреле

Наркотики, синтетические наркотики, незаконный оборот, МВД РК , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 09:23 Фото: pexels
По данным МВД РК, в апреле из незаконного оборота в Казахстане изъяли 13,5 кг синтетических наркотиков. Операции проводятся по всей республике, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в ведомстве, в отчетном периоде пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков.

"Из незаконного оборота изъяли 13,5 кг синтетики, стоимость которой на черном рынке составила бы 405 млн тенге. Задержали и водворили в изолятор временного содержания 29 человек", – рассказал и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Отмечается, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее мы писали о служебной собаке из Актау, которая смогла учуять наркотик после его употребления.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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