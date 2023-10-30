Спикер Мажилиса зачитал поздравление Касым-Жомарта Токаева со 100-летием Турецкой Республики

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов зачитал поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на приеме по случаю 100-летнего юбилея Турецкой Республики, сообщает Zakon.kz.

"От всей души поздравляю братский турецкий народ со знаменательным событием в истории вашей страны — 100-летием Турецкой Республики. Современная Турция, берущая истоки в своем славном прошлом, сохранившая богатое культурное наследие и мудрость своего народа, стремительно развивается и входит в число лидеров на глобальном уровне. Я искренне желаю, чтобы ваша взвешенная и продуманная политика, упорный труд и добрые начинания привели вашу страну к новому "Золотому веку", – говорится в обращении Президента Казахстана.

Фото: пресс-службы Мажилиса

Глава государства выразил уверенность в том, что отношения Казахстана и Турции, основанные на крепкой дружбе и сотрудничестве, будут продолжаться не один век и сохранят дух расширенного стратегического партнерства на благо братских народов.

Фото: пресс-службы Мажилиса

Ерлан Кошанов поблагодарил руководство Турции и представителей дипломатического корпуса за поддержку народа Казахстана в связи трагедией на шахте в Карагандинской области.

Он также отметил сотрудничество стран на уровне парламентов и в рамках международных площадок, таких, как ТюркПА.

Председатель Мажилиса сообщил, что в честь 100-летия Республики Турция в Казахстане будут открыты ряд объектов: улица Анадолы в Астане, проспект и парк "Турция" в Шымкенте, памятник Мустафе Ататюрку в Алматы. А 26 октября в столичном парке "Ататюрк" был открыт памятник Юнусу Эмре.