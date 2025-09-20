#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.19
636.44
6.49
События

Спикер Мажилиса зачитал поздравление президента на открытии памятника Мыржакыпу Дулатову

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 13:25 Фото: Жаслана Жумабекова
По поручению главы государства председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в открытии памятника, приуроченного к 140-летию Мыржакыпа Дулатова. Памятник выдающемуся казахскому деятелю, одному из лидеров движения "Алаш" установили в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В ходе торжественного мероприятия спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

"В нашей истории немало выдающихся личностей, которые неустанно боролись за свободу и внесли неоценимый вклад в укрепление национального духа. Один из них – Мыржакып Дулатов. Он глубоко понимал нужды и чаяния казахского народа и беззаветно служил интересам родной земли. Будучи предвестником новой эпохи, он посвятил свой путь возрождению самосознания нации. Пропагандируя прогрессивные общечеловеческие ценности, он неустанно призывал молодежь к просвещению. Мыржакып Дулатов внес значительный вклад в развитие отечественной литературы, выведя ее на качественно новый уровень. Высокие личные качества и гражданские принципы выдающегося сына нашего народа всегда будут примером для подрастающего поколения", – говорится в поздравлении президента.

Фото: Жаслана Жумабекова

В торжественном мероприятии приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, депутаты Мажилиса, представители интеллигенции и местной общественности. Память лидера "Алаш" в своих выступлениях почтили народный писатель Казахстана Толен Абдик и один из потомков Мыржакыпа Дулатова Ерлан Сатыбалдиев.

Фото: Жаслана Жумабекова

В рамках празднования 140-летия Мыржакыпа Дулатова проходят масштабные мероприятия на областном и республиканском уровнях. Сегодня в селе Торгай стартует международный конный марафон "Ұлы дала жорығы". Участникам предстоит пересечь расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

Кроме того, в регионе пройдет научная конференция, посвященная деятельности великого просветителя, и республиканский айтыс, собравший именитых айтыскеров со всей страны.

Фото: Жаслана Жумабекова

Спикер Мажилиса отметил, что масштаб этих мероприятий наглядно демонстрирует, с каким уважением народ и государство относятся к наследию Мыржакыпа Дулатова.

Фото: Жаслана Жумабекова

"Мы и сейчас проживаем исторический, судьбоносный период для нашей страны. Мы добились независимости, которой так жаждали основатели "Алаш". Мы – полноправное государство. Системные, комплексные реформы президента последних лет находят всестороннюю поддержку у народа. Позитивные изменения в стране укрепляют веру общества в будущее. Наша цель сегодня – создать справедливый, сильный, чистый и безопасный Казахстан. Это воплощение общей мечты наших великих просветителей прошлого и нынешнего поколения казахстанцев", – сказал Ерлан Кошанов.

Фото: Жаслана Жумабекова

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Казахстан жестко осуждает военные действия Израиля на территории Катара
22:27, 15 сентября 2025
Казахстан жестко осуждает военные действия Израиля на территории Катара
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
19:15, 04 сентября 2025
Фракция AMANAT в Мажилисе заслушала отчет премьер-министра по реализации Посланий президента
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: