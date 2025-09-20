Спикер Мажилиса зачитал поздравление президента на открытии памятника Мыржакыпу Дулатову

В рамках празднования 140-летия Мыржакыпа Дулатова проходят масштабные мероприятия на областном и республиканском уровнях. Сегодня в селе Торгай стартует международный конный марафон "Ұлы дала жорығы". Участникам предстоит пересечь расстояние в 500 километров по Торгайской степи.

Кроме того, в регионе пройдет научная конференция, посвященная деятельности великого просветителя, и республиканский айтыс, собравший именитых айтыскеров со всей страны.