Фестиваль европейского кино стартовал в Астане

Представительство Европейского Союза в Казахстане организовало Фестиваль европейского кино. Мероприятие пройдет с 30 октября по 2 ноября в Астане, сообщает Zakon.kz.

Представительство Европейского Союза в Казахстане выбрало формат киномарафона, на котором зрителям представят четыре фильма: португальский, болгарский, испанский и латышский. Фильмы – победители и номинанты престижных международных кинофестивалей.

Посол Европейского Союза в Казахстане Кестутис Янкаускас отметил, что идея эта не новая — несколько лет назад в Брюсселе решили создать специальный фонд фильмов, куда могли войти работы из стран ЕС.

"В этом году фестиваль небольшой, наверное, просто из-за того, что здесь в Казахстане у нас сейчас очень большая динамика отношений, очень много гостей, мероприятий по самым разным темам. У нас сейчас очень динамичная вся политическая и экономическая жизнь. Наверное, из-за того, что за последний год мы действительно сделали очень много, чтобы отношения между ЕС и Казахстаном стали ближе. На этой неделе у нас действительно большие мероприятия. В первую очередь, это Саммит тюркских государств. На это мероприятие прибывает премьер-министр Венгрии, в то же время 1 ноября мы ждем прибытие президента Франции". Кестутис Янкаускас

Фото: Zakon.kz

Это не первые и не последние взаимные визиты. В Люксембурге уже прошла встреча министров иностранных дел Центральной Азии и всех 27 министров Европейского Союза. Это мероприятие, как отметил посол, проводилось впервые. Также прошла встреча министра иностранных дел с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев посетил форум Global gatway в Брюсселе.

"Чем бы мы не занимались - транспортом, критическим сырьем, экономикой, энергетикой, зеленой сделкой, все же нас объединяют люди, то есть познание друг друга через образование, культуру, литературу. Кинематография, наверное, именно та отрасль, которая дает людям понять, что в принципе мы очень близки и одинаковы. Мы по утрам и вечерам решаем одни и те же проблемы. Фильмы фестиваля представляют целый спектр культуры разных стран Европы. Мы начинаем с португальского фильма, а через четыре дня закончим латышским фильмом. То есть запад и восток. Также будут представлены фильмы Болгарии и Испании - южная и юго-восточная страны. Португалия и Казахстан объединяют интересные два момента. В Португалии находится самое западное место континента Европы. А в Казахстане находится самое восточное - мост в Атырау, по которому можно перейти через реку Урал - с европейского на азиатский континент". Кестутис Янкаускас

Открыл фестиваль португальский фильм "Демоны моего дедушки".

"Это очень занимательная история о девушке, которая из маленького городка, из которого она уехала в большой город, чтобы работать. А после смерти дедушки возвращается в этот маленький городок снова. Я считаю, что это очень хорошая идея. Очень важно приносить часть нашей культуры для молодежи Казахстана и людей, которые будут сегодня в зале". посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Мендес

Фото: Zakon.kz

Она высоко оценила отношения между Казахстаном и Португалией, а также выразила надежду о еще большем их усилении.