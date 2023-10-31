Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Правоохранительные органы Жамбылской области усилили противодействие приграничной преступности

Правоохранительные органы Жамбылской области усилили противодействие приграничной преступности Фото: пресс-служба Жамбылской области
На выездном заседании Координационного совета правоохранительных органов при прокуратуре с участием акима Жамбылской области рассмотрены вопросы обеспечения законности в приграничных районах, осуществлен осмотр уязвимых участков и пунктов пропуска.
Прокурором области Абдировым Н.М. акцентировано внимание на эффективное взаимодействие уполномоченных органов при обеспечении правопорядка близ границы и экономической безопасности государства.

Совместно с заинтересованными органами за последние 3 года отремонтированы и возведены инженерные сооружения на 76 уязвимых участках границы, установлены 275 камер видеонаблюдения, 501 км укреплены ограждениями, часть приграничных земель возращены государству.

Отдельно решен вопрос по временному содержанию конфискованного и безхозного скота в период проведения досудебных расследований.

Правоохранительные органы Жамбылской области усилили противодействие приграничной преступности

Фото: пресс-служба Жамбылской области

В то же время прокуратурой подняты вопросы, связанные с перевозкой грузов и незаконных схем, способствующих теневому обороту.

На заседании совета обсуждены проблемы укрепления пунктов пропуска, перемещения запрещенных товаров и наркотических средств, а также дана оценка криминогенной ситуации.

В нынешних геополитических и экономических условиях госорганам поручено усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Аким области Карашукеев Е.Ш. поддержал усилия правоохранительных органов по обеспечению законности и предложил ряд дополнительных мер, предусматривающих непосредственное участие в этой работе местных акиматов.

По результатам заседания, с учетом предложений всех участвующих сторон, принят новый сводный план по профилактике преступлений в приграничном регионе.

Читайте также

Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды
Жилой комплекс "Аспан Сити" останется без воды
Казахстан АрселорМиттал Темиртау
АМТ сменит название после выхода Лакшми Миттала из состава инвесторов
замакима Павлодара о появлении денег в своем кабинете
"Он что-то положил под подушку": замакима Павлодара о появлении денег в своем кабинете
Редакция Zakon.kz
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Астану окружили блокпостами и перевели полицию на усиленное дежурство
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления