Правоохранительные органы Жамбылской области усилили противодействие приграничной преступности

На выездном заседании Координационного совета правоохранительных органов при прокуратуре с участием акима Жамбылской области рассмотрены вопросы обеспечения законности в приграничных районах, осуществлен осмотр уязвимых участков и пунктов пропуска.

Прокурором области Абдировым Н.М. акцентировано внимание на эффективное взаимодействие уполномоченных органов при обеспечении правопорядка близ границы и экономической безопасности государства.





Совместно с заинтересованными органами за последние 3 года отремонтированы и возведены инженерные сооружения на 76 уязвимых участках границы, установлены 275 камер видеонаблюдения, 501 км укреплены ограждениями, часть приграничных земель возращены государству.





Отдельно решен вопрос по временному содержанию конфискованного и безхозного скота в период проведения досудебных расследований.





Фото: пресс-служба Жамбылской области

В то же время прокуратурой подняты вопросы, связанные с перевозкой грузов и незаконных схем, способствующих теневому обороту.

На заседании совета обсуждены проблемы укрепления пунктов пропуска, перемещения запрещенных товаров и наркотических средств, а также дана оценка криминогенной ситуации.





В нынешних геополитических и экономических условиях госорганам поручено усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства.





Аким области Карашукеев Е.Ш. поддержал усилия правоохранительных органов по обеспечению законности и предложил ряд дополнительных мер, предусматривающих непосредственное участие в этой работе местных акиматов.





По результатам заседания, с учетом предложений всех участвующих сторон, принят новый сводный план по профилактике преступлений в приграничном регионе.