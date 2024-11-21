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В Жамбылской области противодействие наркопреступности осуществляется совместными усилиями

В Жамбылской области противодействие наркопреступности осуществляется совместными усилиями, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38 Фото: прокуратура Жамбылской области
На проведенном Координационном совете по обеспечению законности и правопорядка с участием акимов и руководителей правоохранительных органов области и всех районов определены дополнительные меры по усилению совместной работы по противодействию наркопреступности.

Благодаря проекту "Есірткісіз болашақ" и межведомственному плану по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмечено снижение наркопреступности на 15,2% (с 520 до 411), уничтожено более 1100 тонн дикорастущей конопли, что способствовало уменьшению ее распространения в других регионах страны (2023 г. – 286 кг, в т.г. – 30 кг).

В Жамбылской области противодействие наркопреступности осуществляется совместными усилиями, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: прокуратура Жамбылской области

Эффективность показал Telegram-бот NarkoShekteuTaraz, с помощью которого заблокировано 2986 наркосайтов, уничтожено более 500 граффити и зарегистрировано 26 уголовных дел по пропаганде наркотиков. Общественники, волонтеры и студенты активно участвуют в этой работе.

В этом году разобщено 38 групп, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, а усилиями силовиков выявление сбытчиков увеличилось на 24,7% (с 93 до 116).

Также определены меры по недопущению провокаций и повышению результативности в выявлении нарколабораторий и ОПГ, включая усиление контроля на границе.

В Жамбылской области противодействие наркопреступности осуществляется совместными усилиями, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области отметил, что статистика по наркопотребителям не отражает реальной ситуации: на учете состоят 709 лиц в возрасте до 35 лет.

При этом, прокурорами выявлено 156 наркопотребителей, не состоящих на учете из-за отсутствия взаимодействия между областным наркодиспансером и учреждениями здравоохранения. Сейчас введены новые механизмы учета таких граждан.

93 преступления, связанные с наркотиками, совершены безработной молодежью с высшим или специальным образованием.

В Жамбылской области противодействие наркопреступности осуществляется совместными усилиями, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:38

Фото: прокуратура Жамбылской области

В этой связи, Ербол Карашукеев поручил акимам активизировать меры по занятости и рассмотреть строительство реабилитационного центра для наркозависимых.

Положительно оценив эффективность мер по уничтожению каннабиса, позволивших значительно снизить их распространение, акимом области поручено продолжить эту работу и в следующем году, включая изучение возможной реализации специального проекта по переработке конопли.

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