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Тимур Сулейменов: Победа над инфляцией – задача не только Нацбанка, но и всех экономических властей

Т. Сулейменов: Победа над инфляцией – задача не только Нацбанка, но и всех экономических властей Фото: Национальный банк Казахстана
По мнению председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, высокая инфляция "бьет" в первую очередь по карману уязвимых слоев населения, вынужденных больше тратиться на базовые потребности.

Об этом он рассказал в интервью для портала Tengrinews.kz.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что при высокой инфляции нужна высокая базовая ставка для замедления оборота денег в экономике, чтобы он не так быстро давил на те или иные рынки и не было ценовых шоков в отдельных отраслях.

"У нас инфляция все еще высока – 11,8%, базовая ставка – 16%. Теперь надо понимать, что есть реальная базовая ставка. Это очень простой инструмент. Мы берем номинальную базовую ставку 16%, отнимаем инфляцию. За минусом инфляции наша реальная базовая ставка – 4,2%".Тимур Сулейменов

По словам главы регулятора, в Казахстане достаточно динамичный экономический рост. Но остающаяся все еще на высоких уровнях инфляция "бьет по всем", и в первую очередь по карману среднего класса и уязвимого слоя населения.

"Для него любой скачок инфляции в 10%, это значит 10% его располагаемого дохода съедается. Вместо того, чтобы улучшить свои жилищные условия, отучить детей, он вынужден тратить на еду, аренду. На базовые блага. Поэтому инфляцию называют "налог для бедных". Это самое опасное явление в экономике. Мы убеждены, что победа над инфляцией, то есть укрепление и заякорение ее на уровне 5% – это основная задача сейчас, не только политики Национального банка, но и всех экономических властей Казахстана". Тимур Сулейменов

Он также отметил, что в последнее время растет интерес населения к уровню базовой ставки. По его словам, дискуссии в экспертном сообществе на эту тему помогают центральному банку выработать правильные решения.

"Дискуссии в сообществе хороши тем, что повышают финансовую грамотность населения и интерес людей к тем или иным экономическим показателям. Мы рады, что такой интерес в последнее время повысился", – сказал он.

Он также разъяснил значение базовой ставки.

"Будучи банком первого уровня, Национальный банк устанавливает ставку, по которой выдаются кредиты и привлекаются депозиты. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы контролировать денежную массу. Вот если денежная масса большая, излишняя, либо оборачиваемость излишне высокие, это ведет к перегреву экономики", – уточнил Тимур Сулейменов.

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Редакция Zakon.kz
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