В Комитете госдоходов предупредили о мошенничестве через мобильные приложения

В Комитете государственных доходов МФ РК предупредили о новом виде мошенничества: выставлении счетов об оплате налогов через банковские приложения, сообщает Zakon.kz.

"В настоящее время в социальных сетях распространяется информация с предупреждением об активации мошенников, которые через мобильное приложение Каспи банка направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: "Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности" с вкладкой "оплатить", при нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты". Комитет госдоходов

В связи с чем Комитет госдоходов, дабы избежать списания денежных средств при получении сообщений о налоговой задолженности в мобильных приложениях БВУ, рекомендует проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам. Эту информацию можно уточнить в следующих мобильных приложениях:

"Каспи банк" (в сервисе "Все платежи" → "Штрафы и налоги" → "Налоги" → "Долги по налогам" → "Проверить");

"Халык банк" (в сервисе "Все платежи" → "Налоги, штрафы, услуги ЦОН" → "Налоги" → "Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)" → "Проверить");

"e-Salyq Azamat" (во вкладке "Электронные сервисы" → "Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам" → "Ввести ИИН" → "Найти").

В КГД призвали казахстанцев к бдительности: "Будьте бдительны, не дайте себя обмануть мошенникам".