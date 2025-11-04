Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов МФ РК предупредил о том, что 4 ноября с 19:00 до 22:00 в информационной системе "Электронные счета-фактуры" будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что в указанный промежуток времени информационная система будет недоступна.
"Приносим извинения за предоставленные неудобства!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript