Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Комитет государственных доходов МФ РК предупредил о том, что 4 ноября с 19:00 до 22:00 в информационной системе "Электронные счета-фактуры" будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в указанный промежуток времени информационная система будет недоступна. "Приносим извинения за предоставленные неудобства!" – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года.

