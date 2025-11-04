#Народный юрист
События

Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам в Казахстане

Комитет государственных доходов МФ РК предупредил о том, что 4 ноября с 19:00 до 22:00 в информационной системе "Электронные счета-фактуры" будут проводиться технические работы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в указанный промежуток времени информационная система будет недоступна.

"Приносим извинения за предоставленные неудобства!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Комитет госдоходов обратился в казахстанцам
20:27, 25 июля 2025
Комитет госдоходов обратился в казахстанцам
Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам с важным заявлением
08:58, 05 июня 2025
Комитет государственных доходов обратился к казахстанцам с важным заявлением
В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур
13:25, 10 мая 2024
В Казахстане временно не будет работать система электронных счетов-фактур
