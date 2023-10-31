От тепла к метели: какая погода ожидает казахстанцев в ноябре

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний месяц осени, сообщает Zakon.kz.

Так, начало ноября порадует теплом. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохранятся неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром.

Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.

Температурный фон будет меняться в следующих пределах:

в западных регионах страны пока еще довольно тепло, основной фон температуры воздуха ночью +2+10°С, днем +12+18°С;

на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0, +8°С до -5+5°С, днем от +7+12°С, на юге области +15°С, до +5+10°С;

в северной половине, в центре, на востоке Казахстана – ночью от -5+2°С, до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С;

в южных регионах – ночью от -5+5°С до +3+8°С, днем воздух прогреется от +8+13°С до +12+17°С, в отдельные дни до +20°С.

В конце первой-начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.

Во второй и третьей декадах ноября погода также будет изменчивой: частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

в северной половине РК - в ночные часы до –15-22°С, днем до -5-13°С;

в южной половине и на юго-западе страны – ночью до -3-12°С, днем до -1+5°С.

А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:

в северной половине днем до +3+10°С;

в южной половине республики днем до +8+17°С;

По предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на юге Жетысуской и в юго-восточной половине Алматинской области.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской, на юго-западе Улытауской области.