Почти без осадков, но с метелью: какая погода ожидает казахстанцев 17 ноября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 17 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

На большую часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, который принесет с собой погода без осадков.

"Лишь на западе и севере республики в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди и снег. В целом по стране ожидается туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере и юго-востоке Казахстана синоптики прогнозируют усиление ветра, на севере – низовую метелью, на западе и северо-западе – гололед.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -2-4°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +7+9°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +13+15°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Алматы с 17 по 22 ноября 2024 года.