Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти без осадков, но с метелью: какая погода ожидает казахстанцев 17 ноября

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 17:17 Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 17 ноября 2024 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

На большую часть территории страны будет оказывать влияние отрог антициклона, который принесет с собой погода без осадков.

"Лишь на западе и севере республики в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди и снег. В целом по стране ожидается туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере и юго-востоке Казахстана синоптики прогнозируют усиление ветра, на севере – низовую метелью, на западе и северо-западе – гололед.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -2-4°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +7+9°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +13+15°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Алматы с 17 по 22 ноября 2024 года.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Житель Жамбыской области взыскал моральный вред за публикацию видео в TikTok
Коррупцию в школах и детских садах выявили в Актобе
Аномальные суммы помогли вычислить факты коррупции в школах и детских садах Актобе
Выживаемость казахстанских недоношенных детей выросла в 4 раза
В четыре раза выросла выживаемость недоношенных детей в Казахстане
Андрей Дюсупов
Казгидромет Погода 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
Фильм
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: