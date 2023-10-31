Казахстан возглавил Всемирную федерацию клубов ЮНЕСКО

В рамках X Всемирного конгресса, прошедшего с 26 по 29 октября в городе Сеул (Республика Корея), президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Болат Акчулаков был избран президентом Всемирной федерации клубов и ассоциации ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Победа Болата Акчулакова в голосовании является историческим моментом как для Казахстана, так и для мирового клубного движения ЮНЕСКО. В ходе заседаний, страны-участницы конгресса особо отметили уникальный опыт нашей страны в реализации инициатив и проектов международной организации, а также выразили надежду на дальнейшее успешное развитие Всемирной федерации с приходом нового руководителя. Решение об избрании Казахстана было поддержано представителями большинства стран- участниц конгресса, подтвердивших высокий уровень доверия нашей республики на международной арене. Важную роль в достижении данного результата сыграла постоянная поддержка со стороны Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

Фото: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО

Стоит отметить, что движение клубов зародилось в 1947 году в Японии с целью широкого продвижения среди гражданского общества ключевых приоритетов и ценностей ЮНЕСКО. Сегодня, данное движения представлено в почти 90 странах мира и насчитывает около 5 тыс. организаций.

Фото: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО

"Для Казахстанской Федерации молодежь всегда была в приоритете. В этой связи, мы предлагаем имплементировать весь накопленный опыт и заложить прочную основу для подготовки будущих лидеров клубного движения ЮНЕСКО по всему миру", – отметил в выступлении Акчулаков.

Фото: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО

Так, ранее под руководством Болата Акчулакова, Казахстанская национальная Федерация клубов ЮНЕСКО достигла значительных результатов. Сегодня Федерация стала объединять 190 клубов и 17 тыс. активных членов, а также успешно организовала порядка 550 мероприятий с участием более чем 45 стран. Кроме того, был запущен уникальный международный проект, молодежный фестиваль The Planet of ART, охвативший порядка 75 тыс. участников.

Фото: Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО

После избрания на пост президента Всемирной федерации, в качестве приоритетных задач была озвучена необходимость укрепления и развития ассоциаций и клубов ЮНЕСКО во всех регионах земного шара, повышение их узнаваемости и роли в местных сообществах, расширение числа новых ассоциаций и клубов. Дополнительно обозначено стремление к углублению сотрудничества с ЮНЕСКО и правительствами государств-членов, для совместной реализации ключевых программ Всемирной Федерации.