228,2 тысячи жителей Алматинской области работают в сфере малого и среднего бизнеса

Об этом в ходе заседания по вопросам развития предпринимательства и привлечения инвестиций сообщил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев.

Он отметил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель занятости граждан в сфере МСБ вырос на 19%.

​"С начала года на территории Алматинской области начали свою деятельность более 9,2 тысячи новых предприятий МСБ. Общее количество действующих предприятий на сегодня уже составляет 135,5 тысячи с валовым выпуском 6,3 миллиарда тенге, что на 18% выше показателя 2022 года". Рустам Исатаев

​В ходе своего выступления Рустам Исатаев рассказал о проведенной работе в рамках действующих мер государственной поддержки для предпринимателей. По его словам, по итогам 9 месяцев текущего года по линии "ДАМУ" для субъектов малого и среднего бизнеса было выделено 26,5 миллиарда тенге.





​"По итогам 9 месяцев текущего года в рамках государственной поддержки была субсидирована процентная ставка 370 новых проектов. В рамках гарантирования 223 проектов было выделено 5,98 миллиарда тенге. На сегодняшний день по линии Банка Развития Казахстана и Фонда развития предпринимательства в Единую карту индустриализации включено 15 проектов на общую сумму 203,8 миллиарда тенге. В настоящее время ТОО "Региональный центр развития Алматинской области" занимается подготовкой документов для включения в Единую карту индустриализации 9 проектов. В рамках предоставления государственных грантов для новых бизнес-идей в 2022 году было выделено 570,4 миллиона тенге, в текущем году – 338 миллионов тенге". Рустам Исатаев

В завершении выступления Рустам Исатаев отметил, что вопрос развития предпринимательства и привлечения инвестиций является приоритетным направлением. С целью достижения поставленных целей ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата области.