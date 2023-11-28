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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: как автоматизировать кадровое делопроизводство

ПРАВМЕДИА: как автоматизировать кадровое делопроизводство Фото: pxhere
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Как автоматизировать рутинные кадровые процессы в соответствии с законодательством РК".

Стремительное развитие IT-сферы, экономические изменения, глобализация и автоматизация заставляют бизнес трансформироваться и менять подход, в первую очередь, к рутинным процессам. Благодаря современным решениям работа HR-специалистов больше не ассоциируется со скучными процедурами, бюрократией, кучей бумаг и термином "кадровик". Узнайте, как автоматизировать процессы в кадровом администрировании и быть спокойными, что все под контролем и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.

О чем поговорим на вебинаре:

  • Преимущества ведения HR-администрирования в электронном формате.
  • Ключевые моменты и нюансы выбора системы для автоматизации кадровых процессов.
  • Пример автоматизированного кадрового процесса.
  • Подходы и сравнение видов систем. Практический опыт.
  • Процесс внедрения BPM-систем для кадрового электронного документооборота.
  • Управление рисками при внедрении системы КЭД.
  • Возможности для расширения функционала для цифровизации HR и других бизнес-функций.

Спикеры: Камиля Касимова, младший продакт-менеджер Группы консультационных услуг по управлению персоналом EY Kazakhstan и Александр Сочка, менеджер по развитию бизнеса, автоматизации бизнес-процессов и внедрение систем ЭДО Almexoft Kazakhstan.


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