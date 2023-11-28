ПРАВМЕДИА: как автоматизировать кадровое делопроизводство

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Как автоматизировать рутинные кадровые процессы в соответствии с законодательством РК".

Стремительное развитие IT-сферы, экономические изменения, глобализация и автоматизация заставляют бизнес трансформироваться и менять подход, в первую очередь, к рутинным процессам. Благодаря современным решениям работа HR-специалистов больше не ассоциируется со скучными процедурами, бюрократией, кучей бумаг и термином "кадровик". Узнайте, как автоматизировать процессы в кадровом администрировании и быть спокойными, что все под контролем и соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан.



О чем поговорим на вебинаре:

Преимущества ведения HR-администрирования в электронном формате.

Ключевые моменты и нюансы выбора системы для автоматизации кадровых процессов.

Пример автоматизированного кадрового процесса.

Подходы и сравнение видов систем. Практический опыт.

Процесс внедрения BPM-систем для кадрового электронного документооборота.

Управление рисками при внедрении системы КЭД.

Возможности для расширения функционала для цифровизации HR и других бизнес-функций.

Спикеры: Камиля Касимова, младший продакт-менеджер Группы консультационных услуг по управлению персоналом EY Kazakhstan и Александр Сочка, менеджер по развитию бизнеса, автоматизации бизнес-процессов и внедрение систем ЭДО Almexoft Kazakhstan.



