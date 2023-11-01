Касым-Жомарт Токаев лично проводил Эмманюэля Макрона в аэропорту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Франции Эмманюэля Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил поездку в Казахстан.

Фото: akorda.kz

В аэропорту его проводил Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

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