Касым-Жомарт Токаев лично проводил Эмманюэля Макрона в аэропорту
Фото: zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Франции Эмманюэля Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Президент Франции Эмманюэль Макрон завершил поездку в Казахстан.
Фото: akorda.kz
В аэропорту его проводил Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
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