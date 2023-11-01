Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме

Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон 1 ноября 2023 года приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своем выступлении указал, что в этом году в Казахстане отмечается экономический рост на уровне 4,7%, причем наиболее значительный прогресс демонстрируют ненефтяные отрасли. Как было сказано далее, стратегической целью для Казахстана является увеличение объемов национальной экономики в два раза к 2029 году.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику. Объемы прямых иностранных инвестиций в Казахстан превышают совокупный объем вложений во все остальные страны Центральной Азии.

Президент обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Несмотря на геополитические потрясения, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. Эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. Франция является одним из крупнейших международных инвесторов в нашу экономику, вложив в нее почти 19 млрд долларов. За первые 6 месяцев этого года мы зафиксировали впечатляющий рост на 50% прямых иностранных инвестиций в Казахстан со стороны французских партнеров. Это свидетельствует о высоком доверии к нашей стране". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства сообщил, что сегодня в Казахстане работают около двухсот французских компаний, в том числе Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Фото: akorda.kz

Президент обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества.

В число таких приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики.

"Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Один из таких проектов – инвестиции французской компании Total Energies в размере 1,3 млрд долларов в создание ветропарка мощностью 1 ГВт. Огромный потенциал имеется и в области "зеленого" водорода. В случае успешной реализации проекта Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, будь то производство, передача технологий или проведение экспертиз", – сказал лидер Казахстана.

Следующей областью кооперации была названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.

"По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии – в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70% потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще 9 видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству". Касым-Жомарт Токаев

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, может стать агропродовольственный сектор.

Было отмечено, что в условиях глобального дефицита продовольствия наша страна стремится удвоить экспорт продукции агропродовольственного сектора. Глава государства отметил, что наша страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.

Фото: akorda.kz

Другой актуальной сферой для взаимодействия была названа транспортно-логистическая отрасль.

Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого "Среднего коридора".

"Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.

Фото: akorda.kz

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.

"Сегодня в МФЦА работают более 2100 компаний, базирующихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и для всего региона. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На мероприятии также выступил президент Французской Республики Эмманюэль Макрон.

В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.

Фото: akorda.kz

Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. По его мнению, важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего, через "Средний коридор".

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция готова внести свою лепту в развитие этой транспортной магистрали.

Глава Франции отметил широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.

В заключение Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за готовность к кооперации во многих сферах, представляющих взаимный интерес.