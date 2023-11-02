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Супружеская пара обманула казахстанцев на 1,5 млрд тенге: суд вынес приговор

Супружеская пара обманула казахстанцев на 1,5 млрд тенге: суд вынес приговор Фото: Zakon.kz
Супружескую пару осудили на шесть и 10 лет за создание финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", сообщает Zakon.kz.

Департамент АФМ по Алматинской области установил, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления беспроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

"В целях обеспечения возврата денежных средств потерпевшим, в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге", – рассказал  официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов. 

Организаторов финпирамиды – супружеская пара – осудили к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за создание, руководство и рекламу финансовой пирамиды.

В 2022 году стало известно, что 1,5 млрд тенге вложили в финансовую пирамиду "Елімай-2019" казахстанцы из 12 регионов. В Алматинской области задержали семейную пару за организацию финпирамиды. 

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