Обманула на 570 млн тенге: астанчанку за создание трех финпирамид осудили на восемь лет

В Астане 48-летнюю женщину осудили на восемь лет за создание трех финансовых пирамид, сообщает Zakon.kz.

В 2018 году она создала первую финпирамиду "Инвестмент-18", в 2019 году – "А-Маркетс" и в 2020 году уже появилась пирамида "Реальные доходы-1", "Реальные доходы-2".



Для этого она создала в WhatsApp и Telegram чаты. Женщина размещала там информацию о выгодных денежных вкладах, вовлекала казахстанцев, обещая им прибыль с четырехкратным доходом в два месяца и три месяца.

Вклады от граждан принимались ежедневно на банковскую карту и QIWI кошельки в размере от 20 тыс. до 2 миллионов тенге.

"Методика действий пирамиды заключалась в том, что вкладчики в течение двух месяцев получали 100% доход от вклада, что стимулировало остальных людей вкладывать деньги в многократно увеличенной сумме, то есть реинвестировать. В начале работы пирамид вклады были возвращены со 100% доходом. Позже деньги вкладчикам уже не возвращались", – рассказали в ДУИС Абайской области.

С 2018 года по 2020-й женщина причинила материальный ущерб 68 казахстанцам на общую сумму более чем 570 миллионов тенге.

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