Арман Шаккалиев: Общего торгового знака в ЕАЭС не будет

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге 2 ноября 2023 года рассказал, что торговой марки "Произведено в ЕАЭС" не будет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минторговли, никаких общих торговых марок в рамках Евразийского экономического союза не предусматривается. Он отметил, что этот вопрос не стоит ни на пространстве ЕАЭС, ни на национальном уровне.

"Никаких торговых марок (в ЕАЭС. – Прим. ред.) общих не будет. Этого нет ни в праве Союза, этого ни у нас в планах, ни вообще в каком-то виде. Единые торговые марки – это не предмет договора. У нас то, что касается интеграции, мы неоднократно говорили, и глава государства говорил, и глава правительства, что мы руководствуемся принципом экономической целесообразности, рационализмом. Никакого расширения полномочий ни органов Союза, ни договора мы не предусматриваем и не будем рассматривать". Арман Шаккалиев

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с государствами ЕАЭС за январь-июль 2023 года вырос на 5,6%.

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Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,5%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 24,5%. В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 19,9%, металлы и изделия из них – 19,1%.