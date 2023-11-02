Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Арман Шаккалиев: Общего торгового знака в ЕАЭС не будет

Арман Шаккалиев: Общего торгового знака в ЕАЭС не будет Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на брифинге 2 ноября 2023 года рассказал, что торговой марки "Произведено в ЕАЭС" не будет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минторговли, никаких общих торговых марок в рамках Евразийского экономического союза не предусматривается. Он отметил, что этот вопрос не стоит ни на пространстве ЕАЭС, ни на национальном уровне.

"Никаких торговых марок (в ЕАЭС. – Прим. ред.) общих не будет. Этого нет ни в праве Союза, этого ни у нас в планах, ни вообще в каком-то виде. Единые торговые марки – это не предмет договора. У нас то, что касается интеграции, мы неоднократно говорили, и глава государства говорил, и глава правительства, что мы руководствуемся принципом экономической целесообразности, рационализмом. Никакого расширения полномочий ни органов Союза, ни договора мы не предусматриваем и не будем рассматривать". Арман Шаккалиев

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана с государствами ЕАЭС за январь-июль 2023 года вырос на 5,6%.

Материал по теме

Стало известно, с какой из стран ЕАЭС активнее всего торгует Казахстан

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,5%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 24,5%. В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 19,9%, металлы и изделия из них – 19,1%.

Читайте также

ИИ добрался до казахстанской журналистики. Что будет дальше?
ИИ добрался до казахстанской журналистики. Что будет дальше?
Оксана Скибан
МТИ РК ЕАЭС Казахстан Арман Шаккалиев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления