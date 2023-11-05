Первым на выборы сельских акимов в Кызылординской области пришел 102-летний ветеран ВОВ

Сегодня в двух районах Кызылординской области проходят выборы акимов районов. Все избирательные участки стали работать с 7 утра. В районном центре Теренозек Сырдарьинского района первым отдать свой голос пришел 102-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхья Тасыров.

Аксакал пришел на избирательный участок № 155. Ему, как первому участнику голосования, здесь подарили расшитый национальный чапан. Всего в районе 18 участков для голосования.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Впервые нам дана возможность выбирать акимов районов. Это большая ответственность каждого из нас перед своими земляками. Мы живем в этом ауле и знаем, что нам нужно для комфортной жизни. Поэтому сегодня каждый из нас должен сделать свой выбор. Чтобы подать пример молодежи и всем аулчанам, я пришел сегодня раньше всех", – говорит ветеран Яхья Тасыров.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

С музыкой и песнями шли на избирательный участок аулчанки из районного ансамбля бабушек.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

На выборы шли целыми семьями, приводили и маленьких детей, а также приходили дворами, коллективами. Ляна Ан и Кульазия Раимбекова – соседи. Они переехали в Теренозек из разных мест – Ляна из Ферганы в 1975 году, Кульазия – из Северного Казахстана в 1977 году. Обе вышли замуж за местных парней. С того времени они живут по-соседству, дружат семьями и голосовать пришли вместе.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"У нас сегодня три кандидатуры, и мы точно решили, за кого отдадим свои голоса. В ауле ничего не скроешь от народа, мы все видим, кто как работает. Поэтому рады, что сегодня выберем того, кто действительно душой болеет за нас и принесет пользу", – говорит Ляна Ан.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В это время в ауле имени Сакена Сейфуллина явка на выборы составила чуть больше 50%. Самому старшему избирателю и самому младшему вручили подарки. Жительница аула – 83-летняя Бахыт Абдирова пришла на выборы ровно в 9 утра, и не одна. С ней вместе пришли две ее невестки и один из сыновей. Женщина по традиции дала "бата", чтобы мероприятие прошло благополучно.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Елжану Торебекулы 18 лет, он студент вуза в Кызылорде.

"Мне в сентябре исполнилось 18 лет. Это первое в моей жизни голосование. Что скрывать, я волнуюсь и горжусь собой. Осознавать, что от твоего голоса зависит жизнь родного края, почетно. Я решил, что в дальнейшем всегда буду участвовать в подобных мероприятиях, не буду бездействовать и быть равнодушным и к политической жизни нашего общества", – делится Елжан.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

На участок №160 аула имени Калжана Ахуна к 10:00 проголосовало уже 30% избирателей.

"Всего у нас зарегистрирован 681 избиратель. Мы начали работу ровно в 7:00 утра, исполнили гимн Казахстана, все проходит без нарушений. За первые три часа, как начал работать наш избирательный участок, пришло почти 200 избирателей. До 20:00, а возможно, и ранее, думаю, придут все избиратели", – рассказывает председатель избирательной комиссии Жанибек Акбаров.

В числе первых, кто пришел на этот участок, – мать 8 детей, обладательница "Алтын алка" Эльвира Абдыгаппарова и ее супруг. Эльвире – 35 лет, она – домохозяйка.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"У нас 8 детей – пара двойняшек, пара тройняшек и еще трое. Мы пришли сюда первыми, чтобы выполнить свой долг граждан независимого Казахстана. Нашим детям жить в этой стране, в этом селе, поэтому мы не можем в такой день равнодушно сидеть дома и не принять участие", – делится Эльвира.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В ауле имени Малибаева с самого утра играет веселая музыка, танцуют женщины, мужчины и дети. Так весело проходят выборы. Здесь подарили подарки первому пришедшему избирателю и сотому. Детей, пришедших с родителями, тоже не оставили без внимания – им подарили небольшие презенты.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Всю жизнь я работал фельдшером на "Скорой" помощи. Сегодня пришел первым, и за это мне вручили нарядный чапан. За всю жизнь я не раз был на выборах, но сегодня особенное голосование – первый раз мы выбираем акима, которого хотим видеть на этом месте, которого выбираем за заслуги, а не по назначению", – говорит пенсионер Сейткали Жаксылыков.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

В этот же день выборы прошли в Шиелийском районе области. Здесь также были организованы выступления местных артистов, выставки народных умельцев. Пришли отдать свой голос команда кокпаровцев, молодожены, члены семейных династий и многие другие.