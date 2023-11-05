Выборы районных акимов активно проходят в Актюбинской области

5 ноября в Актюбинской области началось голосование по выборам акимов трех районов. В 7.00 открылись избирательные участки Хобдинского, Уилского и Иргизского районов, где в общей сложности насчитывается 28 357 избирателей.

Наибольшее количество избирателей, 10 564, проживают на родине Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в Хобдинском районе.



Из 31 избирательного участка четыре действуют в райцентре и по одному – в селах.

С раннего утра в селе Алия царит оживление. Впервые здесь проходит столь значительная политическая кампания. На избирательном участке № 420, расположенном в центре патриотического воспитания "Алия", зарегистрировано 624 человека. Члены комиссии задолго до открытия участка заняли свои места, а за несколько минут до выборов запломбировали урну в присутствии наблюдателей. В 7.00 прозвучал Государственный гимн Республики Казахстан.

Как сообщила председатель комиссии этого участка Багдаш Тупенова, самому возрастному избирателю 87 лет. Четыре молодых сельчанина впервые участвуют в выборах.

Первыми пришли в центр "Алия" фермер Кыдырбай Табанов и его супруга Гулжамига Тулегенова.

"До этого выбирали акима аула, теперь голосуем за акима района. У нас на малой родине дела идут хорошо, надеемся, станет еще лучше под руководством избранного народом акима. Сегодня мы получили возможность повлиять на очень важное политическое решение. Убежден, это еще один реальный шаг в сторону демократии", – говорит животновод.

В Талдысае за первый час выборов проголосовало 10% электората. Всего по избирательному участку № 421 в этом селе Хобдинского района зарегистрированы 549 человек.

Фото: акимат Актюбинской области

Из них первыми сделали свой выбор около 50 граждан. Как пояснил председатель участкового избиркома Жадигер Досимов, наплыв, как и ожидалось, был зарегистрирован к полудню.

"Явка удовлетворительная, кому-то удобно проголосовать позже. С утра многие выгоняют скот на выпас, заняты домашними делами. Поэтому активность избирателей ожидалась примерно в 11-12 часов", – пояснил Жадигер Досимов.

По его словам, пятеро талдысайцев впервые участвуют в подобной политической кампании, накануне они специально приехали в аул из Актобе. С утра сделали свой выбор талдысайцы, проживающие на животноводческих точках Ынтымак, Игилик и Кокбухта.

27-летний Айболат Баянасов считает, что народ получил право выбрать наиболее достойного кандидата.

"Многое в нашем селе сделано, проведена необходимая инфраструктура, но не стоит останавливаться на достигнутом. В политической жизни активность должна проявить молодежь, потому что именно ей строить будущее села, района, области и страны", – говорит Айболат Баянасов.

Айнауль Аманшиева, которая работает в школьной теплице, также ждет улучшения в ауле:

"Хотелось бы иметь современный детский сад, а также побольше мест для досуга молодежи. Эти и другие вопросы села теперь сможем задавать напрямую акиму, за которого мы сегодня проголосуем. Уверена, победит самый достойный".

В Уилском районе в день выборов заработали 26 избирательных участков в 22 аулах. Имеют право проголосовать за кандидатов на пост акима района 9470 избирателей.

Фото: акимат Актюбинской области

В каждом селе района в это воскресное утро звучала музыка и царило оживление. Выборы акимов районов и городов областного значения – один из важных этапов в истории независимости. Осознавая это, сельчане активно участвуют в важной политической кампании. Из трех кандидатов на пост акима района они голосуют за того, кто в дальнейшем приложит все усилия для повышения их благополучия.

В числе первых избирателей Уила на 389 участок пришел пенсионер Ерболды Охапов. Он уверен, от его голоса, в том числе, зависит процветание его малой родины.

На участке № 392 осуществил свое право гражданина РК сотрудник службы охраны Тургали Муханов.

Ветеран труда, аксакал Жаксылык Бисалиев, пришел на участок № 408 сразу после 7.00, показав молодым пример активной позиции и неравнодушия к судьбе родины.

Пенсионерку Гайшу Сагынгалиеву ожидал приятный и неожиданный сюрприз. Дело в том, что она не только пришла раньше других на участок № 401. Гайша отмечает сегодня 68 день своего рождения.

"Считаю своим долгом участвовать в выборах, – говорит она. – А как же иначе? Впервые нам доверили самостоятельно самим избрать своего акима. Уверена, из трех кандидатов мои земляки выберут самого достойного".

Самгату Курманову недавно исполнилось 18 лет. Он впервые переступил порог избирательного участка. С чем его и поздравили члены комиссии. Его выбор осознанный, к такому важному событию он готовился задолго до назначенного дня.

В Иргизском районе распахнули свои двери 22 избирательных участка. Сегодня сельчане определяют свое будущее на ближайшие четыре года.

Фото: акимат Актюбинской области

В селе Калыбай Иргизского сельского округа проживает около 250 человек. 162 жителя являются избирателями.

Избирательный участок №223 открылся в здании Калыбайской основной средней школы. К троим члены комиссии выедут с урной домой. Среди тех, кто проголосовал были многодетные мамы, аксакалы и те, кто впервые участвует в кампании.

По словам председателя участковой избирательной комиссии Аманкуль Орынбасаровой, люди идут с хорошим настроением, с полным осознанием ответственности за судьбу района на предстоящие четыре года.

"За последние годы в Казахстане реализованы масштабные реформы, создана хорошая возможность для непосредственного участия людей в политической жизни государства. Сегодняшние выборы акимов районов – яркое тому доказательство. Для нашей страны это очередной важный шаг на пути к демократии", – утверждает она.

Обладательница подвески "Алтын алқа" Кулян Абдильдина собственным примером продемонстрировала землякам и родным важность участия в политической жизни страны.

Председатель совета ветеранов аула, член сельского комитета матерей считает, что от голоса каждого из жителей зависит, кто возглавит район и дальнейшее его развитие.

"Пусть наше село и небольшое, но жители очень активные. У нас есть свои успехи, достижения. Конечно, мы хотим, чтобы дети и внуки учились в хороших учебных заведениях, посещали современные спортивные и обучающие центры. Все мои дети вышли из стен этой школы, учились по гранту в вузах страны, встали на ноги, создали семьи. Думаю, каждый родитель хочет, чтобы у его детей было больше возможностей. А для этого мы должны сделать свой выбор здесь и сейчас, не перекладывая эту ответственность на других", – размышляет бабушка.

К слову, на выборы мать-героиня пришла в белоснежном кемешеке. Она чтит традиции народа и, как член многих общественных организаций в селе, старается прививать молодым любовь к истории своей страны и чувство патриотизма.

Избирателю участка № 219, который проголосовал на дому в Иргизе, сегодня исполнилось 75 лет. К юбиляру члены участковой избирательной комиссии приехали не с пустыми руками, а с подарком.

Председатель участкового избиркома Кайрат Айткулов сообщил, что у на участке зарегистрирован 941 гражданин. Старейшему из них – 82 года. Он в числе первых выполнил свой гражданский долг.

"Кроме того, 35 юношей и девушек впервые примут участие в выборах. Им также подготовлены небольшие сувениры. Трое в связи с командировками заранее обратились на участок и получили открепительные удостоверения. С этим документом они смогут проголосовать в другом населенном пункте", – рассказал Кайрат Айткулов.

Старожил района Абат Акшабаев с момента совершеннолетия не пропускает ни одни выборы. Вот и сегодня с раннего утра он пришел на свой 219-й участок, чтобы отдать голос самому достойному претенденту на пост акима района. В качестве презента аксакалу вручили бейсболку.

"Вижу, что мои односельчане активны в выборах, которые проводятся в стране. Это еще одно доказательство того, что люди понимают: от каждого из нас зависит будущее района", –говорит он.