Выборы акимов районов и городов областного значения впервые проходят в Казахстане

Первые в истории Казахстана выборы акимов районов и городов областного значения стартовали в стране. Голосование пройдет в 17 областях РК, сообщает Zakon.kz.

5 ноября впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Избирательные участки открылись в 17 областях, где глав выберут для трех городов и 42 районов.





Фото: пресс-служба ЦИК





По данным ЦИК, всего во время избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов, регистрацию прошли 164: 69 выдвинуты политическими партиями, 95 – путем самовыдвижения.

Как ранее отметил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, выборы акимов являются важной частью политических реформ.