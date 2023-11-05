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Выборы акимов районов и городов областного значения впервые проходят в Казахстане

Выборы акимов районов и городов областного значения впервые проходят в Казахстане Фото: ATPress
Первые в истории Казахстана выборы акимов районов и городов областного значения стартовали в стране. Голосование пройдет в 17 областях РК, сообщает Zakon.kz.

5 ноября впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Избирательные участки открылись в 17 областях, где глав выберут для трех городов и 42 районов.


Выборы акимов районов и городов областного значения впервые проходят в Казахстане

Фото: пресс-служба ЦИК


По данным ЦИК, всего во время избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов, регистрацию прошли 164: 69 выдвинуты политическими партиями, 95 – путем самовыдвижения.

Как ранее отметил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, выборы акимов являются важной частью политических реформ.

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