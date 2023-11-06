Начальник ДП Туркестанской области проверил безопасность школ и встретился со школьниками

В соответствии с поручением министра МВД РК Ержана Саденова, начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов начал рабочую неделю с проверки системы безопасности школ.

Главный полицейский области посетил школу № 21 им М. Пошанова и побеседовал со специалистами Управления образования, директором школы и педагогами.

После, нажав на "тревожную кнопку", расположенную в образовательном учреждении, понаблюдал за его работой.Он проверил, за сколько времени прибудет наряд полиции в случае тревоги и как отреагирует.

Также он осмотрел камеры наблюдения в учебном заведении и разъяснил обязанности, возложенные на закрепленного сотрудника охраны. Убедившись в безопасности в школе, генерал М. Кабденов встретился со школьниками, а после пригласил их на экскурсию в Департамент полиции.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В актовом зале департамента стражи порядка провели занятие для 100 учащихся и педагогов на тему профилактики правонарушений. В ходе урока начальник департамента посоветовал подросткам быть дисциплинированными, а также рассказал об игромании, наркомании, бытовом насилии и буллинге, и выразил уверенность в том, что в будущем они станут достойными гражданами.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Далее, стражи порядка показали школьникам свои навыки и умения, спортивную подготовку, а на площадке департамента ребятам показали вооружение, служебный транспорт и работу по цифровизации. Школьники, посетившие центр оперативного управления, увидели, как полицейские следят за безопасностью школ и ознакомились с работой камер видеонаблюдения.

В завершение познавательного мероприятия отличившихся учеников и их учителей наградили благодарственными письмами от имени генерал-майора полиции Мурата Кабденова.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Стоит отметить, что полицейские Туркестанской области на постоянной основе организовывают различные встречи среди детей в целях профилактики правонарушений и на сегодняшний день посещают образовательные учреждения, где проводят занятия по повышению правовой грамотности.