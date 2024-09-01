В Туркестанской области почти для 500 тысяч школьников провели занятия по безопасности дорожного движения

Начальник Департамента полиции Туркестанской области генерал-майор полиции Мурат Кабденов провел День знаний со школьниками и пожелал им успехов в новом учебном году, сообщает Zakon.kz.

Главный полицейский региона посетил школу №28 и уже на входе проверил, как организована безопасность учащихся. В частности, испытал устройство, сканирующее детские ладони, разработанное для входа и выхода из учебного заведения, а также работу кнопки "SOS".

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

После этого Кабденов посетил школьный музей и принял участие в праздничном мероприятии.

"Пользуясь моментом встречи с вами, хочу напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, не общаться с незнакомыми людьми, не гулять в ночное время. Я призываю вас полностью избегать азартных игр, которые сегодня являются проблемой. Полицейские – друзья и защитники для каждого из вас! Будьте дисциплинированы! С Днем знаний!" – пожелал ребятам начальник Департамента полиции.

Кроме того, гости посетили классы и пообщались с учащимися. Рисовали с ними рисунки и оценили творческие навыки.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Отметим, что в рамках празднования первого звонка в рейдово-профилактическом мероприятии по области задействовано около 1200 полицейских и более 120 служебных автомобилей. С маленькими друзьями они раскрасили подготовленные раскраски на тему "Полиция и дети". На этих рисунках были изображены меры безопасности в общественном месте. С первоклассниками провели разъяснительные беседы.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Всего в Туркестанской области насчитывается 1060 школ, а количество учащихся – 479 899 детей, около 52 тысяч из них – первоклассники. В Департаменте полиции отметили, что безопасность юных казахстанцев – на первом месте, поэтому туркестанские полицейские в течение года будут находиться на передовой линии защиты детей.

На старте нового учебного года в Министерстве просвещения рассказали, сколько школьников сядут за парты в Казахстане, а также какие уроки появятся в образовательной программе.