К нам "стекается" неликвид: депутаты о службах проверки импортной продукции

Казахстан обладает огромным потенциалом в части производства сельхозпродукции. Однако депутаты Мажилиса считают, что сейчас не в полной мере работают ветеринарная служба и фитосанитарная инспекция. Как итог, на полках магазинов страны много импортной продукции, сообщает Zakon.kz.

Депутат Айдарбек Ходжаназаров на выездном заседании Комитета Мажилиса по аграрным вопросам указал на проблемы ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

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"Мы обсудили целый ряд вопросов, накопившихся, в частности, в ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Мы видим, что на сегодняшний день эти две инспекции не работают в той мере, в которой они должны работать. В итоге, наши как производители, так и потребители не защищены от некачественных продуктов из вне. Если вы обратите внимание, то на прилавках всех как крупных, так и мелких супермаркетов стоят в основном не казахстанские товары, потому что наша эти две инспекции – это открытые ворота для кого угодно. Так, чтобы попасть на рынок Казахстана проверяются всего пять показателей, тогда как казахстанским производителям, чтобы, например, выйти на рынок Российской Федерации, надо пройти более 120 необходимых сертификаций и других проверок", – заявил он.

В итоге, по его словам, в Казахстан на сегодня "стекается все, что не пригодилось или не является качественным для других рынков".

"Мы хотим, что ветслужба и фитосанитарная инспекция стоял как заградительный барьер по защите потребителей и производителей. Мы как депутаты и пришли, чтобы, задавая вопрос, узнать, какие меры поддержки, какие поправки им необходимы для того, чтобы в полной мере осуществлять свою деятельность в интересах нашей страны", – указал мажилисмен.

В свою очередь депутат Павел Казанцев указал на огромный потенциал Казахстана, обеспечивать сельхозпродукцией не только себя, но и другие страны мира. Но он также рассказал, что мешает его использовать.

Фото: Zakon.kz

"Мы не совсем готовы к экспорту продукции. Когда у тебя впереди маячить тот же рынок Китая, а он огромен, но он требует (качества и сертификаты соответствующие – ред.), а у нас нет своих сертифицированных лабораторий... Здесь нужна синергия… Политическая воля есть, понимание продовольственной безопасности - максимальное увеличение доли своего производства есть, бизнес готов производить больше, а межведомственная несинхронизировность – это очень большая наша беда, бюрократия. Надо убрать вальяжность, я бы сказал, преступную, хотя уже надо бежать, отвоевывать этот сегмент, отвоевывать рынки, так как с точки зрения продбезопасности, и своей и более того в мировом сегменте, Казахстан потенциально смотрится крайне выгодно: мы можем выращивать и имеем опыт все и вся, нам надо просто навести порядок в процедурах", – считает он.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что на сегодня профильным ведомством утвержден план реформирования системы ветеринарии, направленный на совершенствование деятельности ветеринарной службы, а также инициирован проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ветеринарии".

Фото: Zakon.kz

Решается и проблема утечки кадров за счет повышения заработной платы ветеринарных специалистов в среднем по республике на 24%.



"Функционируют 77 фитосанитарных контрольных постов, из них 32 внешних и 45 внутренних. За 2015-2023 годы подписаны соглашения по фитосанитарным требованиям по 13 культурам с Китаем. В реестр ГТУ КНР включено 1871 казахстанских предприятия по экспорту растениеводческой продукции. Ожидается открытие экспорта гороха, чечевицы, шрота, жмыха, рапса в КНР", – добавил вице-министр сельского хозяйства.

Между тем участники выездного заседания выразили серьезную озабоченность по поводу фитосанитарной безопасности в Казахстане, указав на увеличение случаев заноса на территорию страны новых опасных видов вредных организмов с высоким карантинным риском.

Для решения этой проблемы предлагается актуализировать Законы РК "О защите растений" и "О карантине растений", а также пересмотреть Единый перечень карантинных и особо опасных вредных организмов.

Возможны подвижки и в экспорте животноводческой продукции. Во всяком случае китайская сторона финансировала строительство в Казахстане необходимой лаборатории.

Фото: Zakon.kz

"Полностью лаборатория была построена за счет КНР, оборудование было завезено, и мы начали работать. В штате 7 сотрудников. В 2018 году начались строительные работы, в 2020 году мы получили аккредитацию и работаем уже в расширенной области – это восемь болезней животных и болезни птиц, а также зоотехнический анализ кормов и молока. Сейчас многие птицефабрики уже знают о нас, обращаются, но в основном для диагностики поствакцинального иммунитета и в нашей области это очень актуально по болезням птиц… В основном мы проводим ИФА-диагностику", – сказала заведующая совместной казахстанско-китайской лабораторией по биологической безопасности Жанар Аканова.

Обсудили участники и вопросы подготовки кадров.

"В Казахстане требуется повышение квалификации ветеринарных медиков, фельдшеров и преподавателей вузов и колледжей. Также предлагается рассмотреть вопрос о сокращении числа вузов, имеющих право подготовки ветеринарных специалистов без соответствующей материально-технической базы и высококвалифицированных преподавателей. Нужно большое внимание уделить подготовке параветеринарных специалистов (ветеринарных фельдшеров, санитаров, операторов), так как их обучение в настоящее время не регулируется и требует соответствия единому учебному плану", – сообщил декан факультета ветеринарии и технологии животноводства КазАТИУ им.С.Сейфуллина Оркен Акибеков.

3 ноября 2023 года сообщалось, что в регионах Казахстана появятся государственные ветстанции.