Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района

Сегодня на совещании с активом Абайского района аким области Нурлан Уранхаев представил нового руководителя района, который был избран в результате первых в истории выборов акимов и городов в стране.

Согласно Закону "О выборах" Республики Казахстан, на основании итогов выборов территориальной избирательной комиссии района Смагулов Мейржан Серикбосынович был избран на должность акима Абайского района.

Фото: пресс-служба области Абай

Фото: пресс-служба области Абай

Мейржан Смагулов начал свою трудовую деятельность главным специалистом и поэтапно прошел все ступени государственной службы. Он ранее занимал должности акима сельского округа, а также заместителя акима района.

Фото: пресс-служба области Абай

Глава региона Нурлан Уранхаев подчеркнул, что прошедшие выборы представляют новый этап развития для страны, которая избрала демократическое, социальное и правовое направление развития. Он также поздравил нового руководителя и выразил ему пожелания успехов в его деятельности.

"Буквально вчера, 5 ноября, впервые в истории Казахстана по инициативе Главы государства впервые в пилотном режиме были проведены выборы акимов 45 районов и городов областного значения в регионах. Жители Абайского района сделали свой выбор, и я уверен, что этот выбор оправдан и будет способствовать социально-экономическому развитию района и области". Нурлан Уранхаев

В ходе совещания Нурлан Уранхаев также выразил слова благодарности бывшему акиму района за его труд и вклад в развитие района и отметил что он продолжит свою работу в области.