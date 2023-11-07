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Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района

Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района Фото: пресс-служба области Абай
Сегодня на совещании с активом Абайского района аким области Нурлан Уранхаев представил нового руководителя района, который был избран в результате первых в истории выборов акимов и городов в стране.

Согласно Закону "О выборах" Республики Казахстан, на основании итогов выборов территориальной избирательной комиссии района Смагулов Мейржан Серикбосынович был избран на должность акима Абайского района.

Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района

Фото: пресс-служба области Абай

Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района

Фото: пресс-служба области Абай

Мейржан Смагулов начал свою трудовую деятельность главным специалистом и поэтапно прошел все ступени государственной службы. Он ранее занимал должности акима сельского округа, а также заместителя акима района.

Нурлан Уранхаев представил нового акима Абайского района

Фото: пресс-служба области Абай

Глава региона Нурлан Уранхаев подчеркнул, что прошедшие выборы представляют новый этап развития для страны, которая избрала демократическое, социальное и правовое направление развития. Он также поздравил нового руководителя и выразил ему пожелания успехов в его деятельности.

"Буквально вчера, 5 ноября, впервые в истории Казахстана по инициативе Главы государства впервые в пилотном режиме были проведены выборы акимов 45 районов и городов областного значения в регионах. Жители Абайского района сделали свой выбор, и я уверен, что этот выбор оправдан и будет способствовать социально-экономическому развитию района и области".Нурлан Уранхаев

В ходе совещания Нурлан Уранхаев также выразил слова благодарности бывшему акиму района за его труд и вклад в развитие района и отметил что он продолжит свою работу в области.

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Редакция Zakon.kz
Абайская область
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